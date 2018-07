Absolvenții clasei a VIII-a au la dispoziție patru zile pentru a-și confirma locul obținut în urma repartizării. Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la liceu

Luni, Ministerul Educației a afișat rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a. Astăzi încep înscrierile la liceu. Elevii au la dispoziție patru zile să își confirme locul obținut în urma repartizării.





Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 10 - 13 iulie candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

- cererea de inscriere;

- cartea de identitate (daca este cazul)

- copie legalizata dupa certificatul de nastere

- adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a

- foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fisa medicala.

Aproximativ 113.000 de absolventi ai ciclului gimnazial au fost repartizati la liceu, asta insemnând 66% din elevii inscrisi in clasa a VIII-a in perioada sustinerii simularilor (martie), atrag atentia specialistii. Liceele de top s-au mentinut si in acest an pe primele locuri, cu mentiunea ca mediile de admitere au mai scazut, mai completeaza expertii.

Pentru elevii care au ramas nerepartizati urmeaza o a doua etapa de admitere, care va avea loc in data de 7 septembrie.

In perioada 16-18 iulie, comisia judeteana de admitere va rezolva toate cazurile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, dar si situatiile candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere la liceu in termen si ale candidatilor care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizati computerizat la liceu.

