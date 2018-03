Cazanciuc, după întâlnirea cu Dragnea: Să dezbatem legile justiției cât este nevoie

Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, împreună cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, după ce aceste proiecte au fost contestate la Curtea Constituţională a României (CCR).





Cazanciuc a precizat că dezbaterile pe modificărea legilor justiției vor ține „cât este nevoie” și vor fi făcute în acord cu decizia CCR.

„Despre mai multe legi am discutat (cu liderul PSD și președintele Comisiei pe legile justiței n.r.) aflate în procedură parlamentară. Și despre legile justiției împreună cu președintele comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă ședință a comisiei. Am luat fiecare text în parte. Ați văzut că dezbaterea nu a durat foarte mult pentru că suntem destul de strânși, să spunem, de decizia Curții. O să avem următoarea ședință luni, luăm articol cu articol. Au fost lăsate membrilor comisiei toate propunerile de modificare în acord cu decizia Curții.

Despre calendar a fost vorba. Să facem un calendar de dezbateri cât este nevoie și să respectăm riguros decizia Curții. Următoarea ședință o avem luni. Dacă în cursul dezbaterilor de luni vom finaliza legile, vom da un vot, dacă nu vom finaliza dezbaterile, vom face încă o ședință și câte va fi nevoie până vom trece toate articolele din cele trei legi. Dar cum spuneam, foarte multe articole de modificat nu sunt. Ați văzut și ieri. Sunt 20 și ceva de articole și o marjă destul de mică pentru membrii comisiei. Așa spune decizia Curții”, a declarat Cazanciuc.

Întrebat ce părerea are în calitate de fost ministru al Justiței despre eliminarea Președintelui din procedura de numire a conducerii ICCJ, Cazanciuc a răspuns: „Curtea spune că a fost un act de curtoazie în anul 2005, când au fost lăsate atribuțiile președintelui României. Legiuitorul are opțiunea să lase sau să întărească independența CSM. Textul propus colegilor nostri a avut în vedere ideea de a intări independența CSM. Dar cum spuneam, va fi luat la vot fiecare articol în parte și vor rămâne în corpul legii doar acele texte care sunt în acord cu decizia Curții”.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, la Congresul Extraordinar al PSD, că legile Justiţiei şi modificările aduse Codurilor penale vor fi adoptate până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

„Până la finalul sesiunii, legile Justiţiei să fie adoptate şi au fost adoptate, dar asta nu înseamnă că s-au făcut sub presiune şi la legile Justiţiei articolele declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională vor fi modificate în raport cu ceea ce a decis CCR. Iar la Codurile penale, la fel, cu dezbateri largi, sper cu aceeaşi implicare, pentru care le mulţumim şi CSM, şi asociaţiilor de magistraţi şi cu o comunicare mult mai bună şi directă cu Consiliul Europei, cu Comisia Europeană", a afirmat Dragnea.

Pagina 1 din 1