Caz UNIC în fotbal. Un arbitru nu a mai dat cu banul, ci cu cardul de credit | FOTO

La Singapore, Arsenal și PSG s-au duelat în cadrul International Champions Cup, iar, în final, londonezii au avut câștig de cauză cu scorul 5-1.

Arbitrul care a condus de la centru acest joc a decis cine are lovitura de start printr-o metodă inedită: nu a dat cu banul, ci cu cardul de credit.

Căpitanii Ozil și Rabiot au rămas uimiți de gestul „cavalerului fluierului”. În momentul în care s-a stabilit cine va da startului meciului, arbitrul i-a cerut un autograf lui Ozil pe un cartonaş galben, după care a trecut la jongleria cu cardul de credit. Presa britanică a titrat că de fapt competiţia e sponsorizată de o companie din domeniul bancar şi că arbitrul a făcut parte dintr-o acţiune de marketing.

"Right Mr Ozil, would you like to pick the long number across the front or CVV number on the back?" We had a credit card toss instead of a coin toss in #Arsenal v #PSG match #modernfootball pic.twitter.com/mMkN3fZUKx — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) July 28, 2018