Cauti un set oale care sa te impresioneze ori de cate pregatesti ceva gustos?

Deoarece este rezistent, non-reactiv si accesibil ca pret, otelul inoxidabil este unul dintre cele mai rezistente materiale pentru gatit.





Cateva sfaturi utile de avut in vedere la achizitia unui set oale inox sunt binevenite. Cand stii cu precizie ce anume cauti, poti alege mai usor un set oale inoxidabil pentru bucatarie.

Pentru ca vrei sa cumperi un set de vase inoxidabile este indicat sa iei in considerare anumite recomandari.

1. Cauta vase din otel inoxidabil cu nucleu de aluminiu

Avantajul principal al veselei de inox este ca este durabil si nu se corodeaza. Pe de alta parte, vasele de inox nu retin caldura foarte bine si se incalzesc neuniform. Problema este insa rezolvata prin intermediul nucleelor de aluminiu sau cupru.

Exista seturi de vase disponibile care includ atat aluminiu cat si cupru impreuna cu otel inoxidabil. Acest lucru permite utilizatorilor sa gateasca cantitati mai mari, suprafata tigaii fiind mult mai usor incalzita.

2. Cumpara vase din otel inoxidabil 18/10

Pentru a te asigura de durabilitatea setului de inox pe care il achizitionezi, uita-te la tipurile de metal din care este fabricat. Setul de vase din otel inoxidabil 18/10 este alcatuit din crom in proportie de 18% si nichel in proportie de 10%, ceea ce-i asigura o durata de viata peste medie. Cromul protejeaza otelul inoxidabil de pete si rugina, in vreme ce nichelul face cromul mai eficient si confera stralucirea vaselor de inox.

3. Gaseste seturi care sa includa vasele si cratitele potrivite retetelor tale favorite

Cu toate ca este usor sa cedezi tentatiei de a cumpara un set de vase care include un numar cat mai mare de piese este indicat sa cauti acele seturi care iti asigura toate ustensilele necesare.

Un set de vase profesional include tigai, oale, cratite si anumite accesorii utilizate deseori pentru cele mai simple, dar si mai complexe retete de gatit.

Nu uita sa te asiguri ca setul de oale pe care il cumperi este compatibil cu sursa de incalzire la care gatesti. Un set de oale modern trebuie sa fie compatibil cu orice fel de plita, de la cele cu inductie pana la cele cu flacara.

4. Cauta seturi cu manere si capace durabile

Pagina 1 din 2 12