Final FERICIT pentru câinele EROU. Gestul EMOȚIONANT a impresionat întreaga NAȚIUNE

Câinele care a salvat, la începutul săptămânii, un bărbat în vârstă de 40 de ani, în urma unui accidentat cu bicicleta, a fost adoptat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin Ionuţ Mihai Popovici.





Acesta a fost profund emoționat de gestul patrupedului și a decis să îi ofere un adăpost.

„Biciclistul a fost salvat de câine, care l-a protejat încălzindu-i trupul, până la sosirea jandarmilor. După ce am auzit povestea am fost impresionat şi m-am hotărât să-l adopt, pentru a avea şi el o familie. Iniţial nu am ştiut că e un câine vagabond. Când am aflat, însă, am vrut să-i ofer o casă, un prieten şi să simtă căldura sufletească. De acum, pe căţel îl cheamă Max”, a declarat Popovici, informează Digi24.ro .

Marin Ion, biciclistul rănit, a susținut: „Am mâncat și eu și el napolitane, ce aveam la mine și a mers după mine. Și tot cuțu cuțu, haide, haide și am ajuns sus pe Semenic. Acolo am făcut poze, ne-am jucat, ne-a prins noaptea. Am început să coborâm în jos spre Reșița. Am prins o groapă, n-am văzut-o și m-a aruncat în cap și am rămas acolo. Și atunci el a rămas acolo lângă mine”.

Căţelul a fost îngerul păzitor al bărbatului de 40 de ani din Reşiţa. Au făcut cunoştinţă pe marginea drumului, iar omul nici nu ştia ce prieten devotat a câştigat.

Căţelul a rămas lângă omul aflat la necaz până au ajuns jandarmii montani. Medicii spun că l-a scăpat de şoc hipotermic: l-a încălzit cu corpul lui un sfert de oră. Şi nici când au apărut salvatorii nu prea i-a venit să se desprindă de prietenul lui.

A urmat apoi o despărţire grea. Până şi jandarmii, cu sufletul călit de multe intervenţii dure, s-au emoţionat. În momentul în care victim a fost urcată în salvare, cățelul a sărit lângă el fiind dat jos cu greu de acolo. După plecarea ambulanței, animalul a alergat după ea până i-a pierdut urma.

