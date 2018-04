Cătălin Scărlătescu, la un PAS de MOARTE în Vietnam. Întâmplarea ÎNGROZITOARE prin care a TRECUT: „Era să rămâneți fără mine”

Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai iubiți bucătari din România, fost la un pas de moarte în Vietnam. Un mare iubitor de vacanțe exotice, vedeta a avut probleme de sănătate în ultima deplasare.





Și asta, după ce a mâncat un burger, culmea, la unul dintre cele cunoscute hoteluri de cinci stele din Vietnam. „Era să mor la un hotel de cinci stele din Vietnam, mega tare. Am mâncat o jumătate de burger, am găsit un vierme, în carne. Un vierme cu trei ouă. Era să rămâneți fără Scărlătescu. Nu știu ce-am pățit că am delirat, am căzut, m-a luat cu frisoane” a spus Cătălin Scărlătescu la debutul sezonului 5 al show-ului.

Pentru a le dovedi colegilor lui, Bontea și Dumitrescu, că ceea ce spune este adevărat, el le-a arătat o imagine în care arăta îngrozitor de rău. Era fotografiat în patul din camera de hotel, în timp ce avea frisoane și era înfășurat în cearșeafuri. Am avut febră de 40, 3. Eram pa”, a spus Scărlătescu conform Libertateapentrufemei.

