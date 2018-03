Acum s-a aflat TOATĂ POVESTEA! Lui Cătălin Cazacu, de la EXATLON, i-a fost spartă casa! Situația s-a COMPLICAT! „Nu este VINOVAT!”

Cătălin Cazacu, concurentul care face parte din echipa Faimoșilor, din cacdrul emisiunii Exatlon, a avut mari probleme în urmă cu trei ani. Mai exact, potrivit unor surse apropiate acestuia, sportivului i-a fost spartă casa din Timișoara.





Ciprian, prietenul și asociatul lui, i-a sărit în apărare și susține că motociclistul nu are nicio vină. În 2014, la scurt timp după ce hoții i-au jefuit locuința, polițiștii i-au confiscat pistolul și i-au suspendat permisul de port-armă. O nouă IDILĂ la EXATLON! După Claudia Pavel, Cazacu pare să fi furat inima unei alte concurente. „ESTE TOPITĂ!”

Pentru că s-a considerat nevinovat, Cătălin Cazacu a dat în judecată Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. El a solicitat anularea sancțiunii contravenționale, cea dată de polițiștii de la Serviciul de Arme, potriv informațiilor cancan.ro

„Prin 2014-2015 lui Cătălin i-a fost spartă casa din Timișoara când el fusese plecat. El avea pistolul în casă, în suportul special, căci are permis de port-armă. Atunci s-a bucurat că hoții nu i-au luat și pistolul. De teamă, el a luat armă și a dus-o in seiful de la firmă de pază, considerând că acolo e mai în siguranță. La scurt timp, la firmă a fost o altercație, iar polițiștii care au fost la fața locului au verificat tot. Așa au găsit și arma în seif și i l-au confiscat. Mai mult i-au suspendat și permisul de port-armă pe motiv că pistolul nu era ținut la locul potrivit, adică în suportul de acasă. Nici altercația de la firmă nu avea legătură cu el, însă fiind și firmă lui, polițiștii au verificat tot”, susține surse din anturajul lui Cătălin Cazacu.

Ce spun prietenii lui despre ceea ce s-a întâmplat

Prietenul și asociatul lui Cătălin Cazacu, Ciprian, susține că sportivul nu a avut nicio vină. Concurentul de la Exatlon nu a fost implicat în altercația care a avut loc la firma lor de pază.

„După ce i-a fost spartă casă, Cătălin a luat armă și a pus-o în seiful de la biroul nostru de la firmă. Eu am avut o altercație la firmă, nu el. El nu are nicio vina, nicio legătură. Nu e vinovat. Eu am avut altercația, au fost și echipe de apărare, însă totul s-a terminat cu bine. Atunci când a venit poliția la firmă, după altercație, a confiscat și arma din seif”, a declarat Ciprian pentru sursa citată.

