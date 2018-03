„CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”, NOMINALIZARE LA UN NOU PREMIU INTERNAȚIONAL

Concursul de cultură generală de la TVR 2 a fost selectat în finala International Format Awards 2018 și intră în competiție alături de producții precum „The Wall” (NBC), „Cram” (ITV Australia), „Sorry About That” (Warner Bros Belgia) și „Letterbox” (BBC).





Un nou succes pentru ”Câştigă România!”, concursul de cultură generală despre țara noastră de la TVR 2. Producția prezentată de Virgil Ianțu a fost nominalizată la International Format Awards 2018, secțiunea Cel mai bun format de game show de studio, într-o competiție internațională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni. Producție dezvoltată de Televiziunea Română împreună cu compania Zucchero Media, „Câştigă România!” s-a lansat pe piața internațională sub numele de „Win your country”, iar în fianala International Format Awards 2018 va concura alături de producții precum The Wall (NBC), Cram (ITV Australia), Sorry About That (Warner Bros Belgia) și Letterbox (BBC).

Câștigătorii vor fi anunțați pe 7 aprilie 2018, în cadrul Galei International Format Awards 2018 ce se va desfășura la târgul TV MipFormats, de la Cannes. „Mă bucur mult că primim încă o recunoaștere internațională pentru Câștigă România, un format la care ținem foarte mult și care după doar două sezoane ne-a adus atâtea satisfacții. Abia aștept să începe sezonul 3 și ne pregătim serioas pentru asta, bineînțeles că venim cu surprize în ceea ce privește formatul. Felicitări colegilor mei și la cât mai multe sezoane”, a spus Virgil Ianțu. Format unic pe piaţa media din ţara noastră, „Câștigă România” a mai primit anul trecut nominalizare la Eurovision Creative Awards, organizat de European Broadcasting Union, iar efortul echipei emisiunii TVR 2 a fost recunoscut şi premiat cu „Cel mai bun concurs” la Premiile TVmania 2017.

International Format Awards, competiție organizată de prestigioasa revistă C21, în colaborare cu MipFormats, recunoaște creativitatea și excelența în televiziune. Anul acesta, în competiție au fost înscrise 290 de formate, iar un juriu internațional format din 35 de profesioniști de la cele mai mari companii de televiziune a selectat 50 de finaliste.

