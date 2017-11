SUPĂRAREA principelui Nicolae. Afirmațiile făcute de principesa Margareta și Radu Duda, CONTRAZISE

Principele Nicolae nu vrea să renunțe la statutul său din Casa Regală și continuă să facă dezvăluiri din interiorul familiei regale.





Într-un comunicat oferit după scandalul izbucnit în Casa Regală, Principele Nicolae se arăta extrem de dezamăgit de ce a susținut Casa Regală despre el.

„Regret enorm că aceste comunicate de presă ale Casei Regale lezează profund, mai ales în aceste momente grele, imaginea a ceea ce ar trebui să însemne Casa Regală a României, a istoriei acesteia, a valorilor morale şi a ţinutei demne pe care bunicul meu şi înaintaşii lui au încercat mereu să le trăiască şi să le păstreze.

Eu, Nicolae, am vrut doar să îmi văd bunicul şi să îmi iau rămas bun, într-un mod liniştit, respectuos, aşa cum este creştineşte. Nu am fost lăsat nici acum, nici în alte dăţi când am vrut să îl văd. Nici măcar în perioada exilului, noi, bunic şi nepot, nu am fost despărţiţi şi amândoi am preţuit această legătură de sânge. Cunoscându-l atât de bine, nu cred că el este cel care a decis ca noi să nu ne vedem. Dimpotrivă, ştiu că şi-ar fi dorit mult.

Sunt dezamăgit şi profund îndurerat de încrâncenarea membrilor Casei Regale precum şi a mamei mele., de uşurinţa şi lipsa de respect cu care aceştia aruncă efectiv către presă nişte comunicate agresive, defaimante şi nejustificate, acum, în aceste momente în care ar fi nobil să dăm dovadă de respect ţi să trecem peste cine ştie ce ambiţii personale.

Pentru mine, bunicul meu rămâne depozitarul unor valori morale pe care aleg să le respect şi să mi le însuşesc. Din respect pentru el şi înaintaşii mei, pentru istoria pe care aceştia au scris-o, nu mă voi lăsa discreditat de aceste jocuri nefericite şi fără sens. Le reamintesc tuturor că iubirea şi respectul unui popor se câştigă, nu se obţin cu forţa”, se arată în comunicatul lui Nicolae.

Loading...