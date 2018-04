Frumoasa actriță Carmen Stănescu a avut un regret imens, până în ultima în ultima clipă

S-a născut pe 29 iulie 1925 și a murit joi, 12 aprilie 2018. Avea 92 de ani. Carmen Stănescu a fost una dintre cele mai frumoase actrițe de pe scenele românești, dar și una dintre cele mai bune. Rolul său memorabil din „O scrisoare pierdută” a lui I. L. Caragiale, unde a jucat-o pe Zoe Trahanache, a rămas în sufletele românilor ca fiind cea mai bună interpretare.





Carmen Stănescu și-a dedicat viața teatrului și a jucat peste 30 de roluri pe scena Teatrului Naţional, precum şi a altor instituţii de profil din Bucureşti. A jucat comedie, dramă şi tragedie cu aceeaşi forţă artistică. A înnobilat cu talentul ei creaţiile marilor scriitori români: I.L. Caragiale, B.Ş.Delavrancea, Alexandru Davila, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Horia Lovinescu şi alţii. A jucat roluri importante în piese de Shakespeare, Moliere, Goldoni, Corneille, Bernard Shaw, Gogol etc.

Artista a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” clasa a III-a (1967), „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”, iar în 2000 a fost decorată cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer.

În cartea ei autobiografică, Carmen Stănescu și-a mărturisit cel mai mare regret și a descris și dragostea perfectă pe care a trăit-o cu soțul ei, actorul Damian Crâșmaru. „Damian Crâşmaru, bărbat frumos, actor de rasă, inteligent, sclipitor, care m-a adorat şi pe care l-am adorat, ce să doresc mai mult? Norocul meu! Am avut parte de un om inteligent, plin de haz, care mi-a încurajat firea copilăroasă, m-a iubit ca pe un copil şi aşa a avut nevoie de mine în viaţa lui – aşa cum sunt eu cu exploziile mele jucăuşe, care l-au încântat, l-au atras în sfera de basm a vieţii mele. Regret imens că din cauza unor sarcini toxice nu am făcut copii. Regret enorm nu atât pentru mine, cât pentru Damian. Are o pasiune pentru copii, merita să aibă zece, nu unul”, a dezvăluit actrița.

Damian Crâșmaru suferă enorm

Într-una din ultimele sale declarații în presă, anul trecut, actorul Damian Crâșmaru (87 de ani) suferea și el alături de soția lui: „Carmen Stănescu nu e deloc bine. A făcut o gonartroză și nu mai poate merge (n.r. - afecțiune cronică a genunchiului, invalidantă, cu evoluție progresivă, prin care cartilajul se degradează). Ea a fost și campioană la atletism, la , a fost sportivă mare, a mai practicat și alte sporturi, a fost cinci ani în echipa națională de tir. La vârsta ei, doctorii se tem să o opereze, pentru că e posibil să apară și alte complicații. Merge destul de dificil, nu mai joacă nicaieri și, sincer, nici eu nu mai vreau să joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat în scenă de 19.900 de ori. Au fost săptămâni în care am jucat de 14 ori”, a consemnat Click.ro.

Trupul neînsufleţit al actriţei v a fi depus sâmbătă, între orele 10.00 şi 13.00, în foaierul Sălii Mari a Teatrului Naţional Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc la cimitirul Reînvierea, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul TNB.

