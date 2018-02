LA UN PAS DE MOARTE! Momente dramatice pentru Carmen Şerban. Până la urmă A FOST VOIA LUI DUMNEZEU...

Cântăreaţa de muzică de petrecere, Carmen Şerban, a fost la un pas de moarte după ce a luat foc în propria brutărie. Nu e prima dată când viaţa artistei a fost în pericol, aceasta a mai adormit la volan şi a învins boala pe care a depistat-o la un sân. Cântăreața a mărturisit însă că a fost salvată de fiecare dată de credința în Dumnezeu.





La 46 de ani, cântăreaţa Carmen Şerban şi-a văzut moartea cu ochii de mai multe ori. De fiecare dată a îmbrăţişat credinţa şi a trecut peste obstacolele vieţii prin rugăciune, potrivit cancan.ro.

Înainte de a deveni cântăreaţă, Carmen a avut o brutărie, lângă Timişoara. În urma unei deflagraţii, artista a scăpat cu viaţă ca printr-o minune.

”Aveam o brutărie pe vatră, foarte veche, de vreo 200 ani, ieşea pâine foarte bună. Am avut un incendiu acolo, era pe ţiţei, a venit focul pe mine, m-am ars puţin mai tare, am ajuns la spital, am lăsat totul acolo şi n-am mai luat nimic, am abandonat,” îşi aminteşte solista momentele dificile din viaţa ei.

