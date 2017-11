Carmen Dan A GĂSIT un DISPOZITIV de ÎNREGISTRARE în locuință. Primele reacţii ale ministrului de Interne. Breaking news!

Carmen Dan este implicată într-un nou scandal de proporții. Ministru de Interne spune că a găsit un microfon ascuns în interiorul locuinței sale închiriate.





„ Am descoperit dispozitivul de înregistrare după-amiază. Poliția a venit pe la ora 19. 00. Din ce am înțeles eu, așa cum mi-au spus era un dispozitiv audio care era conectat la o sursă de alimentare, avea și o baterie. Eu sunt membru al Guvernului. Fac o sessizare de violare de domiciliu.

Se va deschide dosar penal. Nu e o locuinţă a statului român. Nu pot să dau foarte multe amănunte. Am avut surpiza neplăcută să găsesc într-o priză de telefon. E surprinzător locul. Era mascat. Nu era unul la vedere că l-aş fi identificat mai uşor. Eu nu beneficiez de SPP. Nu vreau să am protecţie specializată şi nu folosesc dispozitivele pe care le am la îndemână”, a spus Carmen Dan la România TV.

Știre în curs de actualizare

