Carmen Dan a povestit, la televizor, despre soţul său mort

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit despre moartea soțului ei și cum a trecut peste acest moment trist din viața sa





„Mi-e greu să vorbesc. Face parte din acea pauză pe care mi-am construit-o pentru a nu mă lăsa intimidată și pentru a găsi puterea și tăria să merg mai departe. Am refuzat să citesc, au fost oameni buni lângă mine care m-au ținut de o parte în acele momente de tot ce s-a speculat. Nu o să mă vedeți vreodată vorbind despre aspecte care țin strict de latura personală, dar vă asigur că lucrurile nu au stat așa. Am rezistat pentru că am un copil și pentru că fiul meu trebuie ținut de o parte. Fiul meu trebuie să înțeleagă că mama lui, așa cum poate, pentru că foarte mult timp este afectat de activitatea mea de la minister și de la Parlament, îi este alături și are în ea un sprijin. Noi doi trebuie să ne avem unul pe altul până la capăt. Așa că pentru mine a fost important să îl încurajez pe el, să mă asigur că el trece peste acele momente, că el nu este afectat deși nu se poate să nu fie afectat. Preocuparea mea a fost să mă asigur că el este cât se poate de bine în acele împrejurimi. Mai sunt momente în care mă revolt, mă întreb la ce bun și îmi revin, mă repun pe linia de plutire și merg mai departe. Nu o să renunț pentru că și-au făcut unii un scop din a jigni, ataca, din a spune tot ce poate fi mai urât despre un om. Atât timp cât știu că eu nu am greșit, că eu nu am avut niciodată un interes personal, atât timp cât știu că locul și rolul meu acolo este acela de a lucra în așa fel încât să le fie oamenilor, în măsura în care pot eu să schimb lucrurile în bine. Împărtășesc ceea ce simt mai greu, dar o fac într-un spațiu securizat, cu copilul meu, cu familia mea, cu prietenii care îmi sunt aproape și care, chiar dacă nu le spun uneori ce mă macină, simt.’, a mărturisit Carmen Dan.

Pagina 1 din 1