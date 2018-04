Carla's Dreams anunţă un nou show de zile mari

Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește "Monomaniac", prilej cu care Carla's Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja îndrăgite de fanii artiștilor.





Mai sunt 10 zile pana la concert iar doua categorii de bilete sunt aproape sold out! "Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținând cont că este al treilea de acest tip - considerăm că ne putem permite să spunem că este tradiție deja. Așadar: Carla's Dreams – "MONOMANIAC" Arenele Romane, 5 mai. Vă așteptăm! Și V-am cuprins! ,)", au spus Carla's Dreams. Carla's Dreams au revenit de curand cu o nouă piesă care se numește "Poetic și murdar", compusă de artiști și produsă de Alex Cotoi. Piesa poate fi ascultată aici: www.youtube.com/watch?v=8hejldL9Bck&feature=youtu.be Videoclipul piesei "Poetic și murdar" a fost filmat în Chișinău, în regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de la BR Films cu care Carla's Dreams lucrează pentru toate piesele lor. "A​ceastă piesă este dedicată celor care au avut norocul sau nefericirea de a fi "murdăriți" de viață, de lume, cu noroi, cu har. Poeți, invizibili adesea, care se nasc, trăiesc, mor printre și alături de noi. Acei "poeți" care simt viața, acei rebeli care văd altfel, acei "vecini" care nasc fraze zburătoare.​​ ​A​cei oameni care fac mereu pasul riscant dar adevărat pentru ei. Acei oameni care se diz​olvă în ura și neînțelegerea altora adesea. Prea des. Deși sunt aproape întotdeauna cei mai îndrăgostiți de lume, de viață", au spus Carla's Dreams. Single-ul anterior lansat de Carla's Dreams, "Pe umerii tăi slabi" este compus și produs de asemenea, de artiști cu Alex Cotoi. În 2017, Carla's Dreams au susținut un concert în fața a peste 5000 de fani la Arenele Romane pentru lansarea albumui "Antiexemplu", iar în 2016, un eveniment sold out pentru lansarea albumului "NGOC". Anul trecut, Carla's Dreams au acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au peste 530 000 000 de milioane de vizualizări. Cu această ocazie, artiștii au decis să lanseze piesa "Frica" drept cadou pentru fanii. Albumul "Antiexemplu" include si doua colaborari cu INNA pentru piesa "Tu si eu", un remake al unei piese Carla's Dreams – "Inima mea", impreuna cu Delia, precum si noi precum "Formula Apei", "Animal de prada".

Biletele se gasesc online pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, pe terminalele ZebraPay, pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet dar si in ziua concertului la intrare in limita locurilor disponibile.

Pagina 1 din 2 12