Care este marele regret al Simonei Halep: „Mi-ar fi plăcut să am asta, deși cred că aș fi SUFERIT”

Simona Halep (locul 2 WTA) a afirmat că i-ar fi plăcut să aibă cu 5 centimetri mai mult în înălțime, dar este conștientă că acest avantaj ar fi avut câteva neajunsuri. Tenismena din Constanța (1,68 metri) a explicat că a jucat o lună fără sponsor, dar va semna o înțelegere cu un producător de echipament sportiv care îi este pe plac. Simona a ajuns la un acord cu americanii de la Nike.

„Mi-aș fi dorit să am 5 centimetri în plus, dar cred că aș fi suferit la viteză și la reacție.Până acum am fost apreciată chiar dacă am fost româncă, pur și simplu am jucat o lună fără firmă pe mine pentru că așa am hotărât, alături de oamenii cu care lucrez. De la 1 februarie port ceea ce-mi place. Acum sunt multe contracte pe care le-aș putea semna, dar vreau să fiu sigură că ceea ce port mă definește și-mi place", a spus Simona Halep la Telekom Sport.

