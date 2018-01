Capra din Neamț care a dansat la Cotroceni și la Washington

Sărbătorile de iarnă au o frumusețe aparte în orașul Târgu Neamț și în împrejurimi. Un loc aflat la poalele Cetății Neamțului, în care se adună, an de an, zeci de mii de oameni să vadă un eveniment unic în Moldova: Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. Printre miile de mascați, arnăuți, capre, urși, am găsit Alaiul de la Timișești, în a cărui interpretare un farmec aparte îl are Capra, ansamblul care a fost invitat chiar și la Palatul Cotroceni





Am trecut prin Târgu Neamț, orașul aflat la poalele Cetății Neamțului, celebra fortificație construită la sfârşitul secolului al XIVlea de Petru I și fortificată, în secolul al XV-lea, de Ştefan cel Mare, loc în care, an de an, se desfășoară un festival unic în Moldova: Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou. FOTO: Cetatea Neamțului Supraviețuirea asistaților sociali costă România 15 milioane de euro pe lună ROMÂNIA, o imensă ÎNCHISOARE În fapt, mii de colindători din mai toate județele din împrejurimile județului Neamț vin la Târgu Neamț să participe la ineditul spectacol-concurs care are loc, în fiecare an, pe 2 ianuarie. Festivalul este precedat de un obicei, din vremea în care scriitorul copilăriei multora dintre noi, Ion Creangă, umbla cu uratul, în satul său natal, Humuleşti. Localnicii, îmbrăcați în costume tradiționale și Arnăuți, însoțind un car cu boi, au umblat, în ultima zi a anului 2017, de la Casa Memorială a scriitorului și până la Primăria Târgu Neamț, unde au fost primiți de gazdă, edilul Daniel Harpa, dar și de alte personalități ale orașului, precum deputatul Dan Andrușcă. FOTO: Alaiul de la Timișești, alături de primarii Daniel Harpa și Vasile Mărculeț În locul tradiționalului Mesaj de An Nou al Președintelui Republicii, robotul lui Klaus Iohannis ne-a trimis un SMS! România lui Cristoiu Dr. Mihaela Bilic: „Nutriționiștii îți dau impresia că doar mâncând combinațiile și gramajul lor poți slăbi. Nimic mai fals!” Ansamblu vechi de patru decenii Mii de oameni au fost prezenți, tot pe 31 decembrie 2017, la Timișești, comuna în care a luat ființă, în anul 1978, cea mai complexă formație populară din zonă, cu peste 100 de membri: Alaiul de la Timișești. Acolo i-am întâlnit, și noi, în ultima zi a anului 2017, unde Capra, Arnăuții și alte ansambluri sau bande, care mai de care mai originale, au urcat pe scenă. Gazdă le-a fost primarul Vasile Mărculeț. Așa aveam să aflăm despre renumita „Capră de la Timișești”, cea care l-a impresionat pe șeful statului, Emil Constantinescu, în 1999, la Palatul Cotroceni. „De la Președinție, ne-am dus la un festival internațional care a avut loc Washington”, ne-a spus Ion Albu, renumit profesor și creator de măști populare. Ținutul Zimbrilor Nu poți trece anul în Ținutul Neamțului fără a simți parfumul din aerul tămâiat provenit de la zecile de mănăstiri existente pe acele meleaguri – precum Văratec, Agapia, Neamț ori Secu, fără a simți mirosul zimbrului, al căpriorului, al mistrețului sau al ursului, animale aflate într-o grădină zoologică aparte. În ținutul de basm în care sălășluiesc Codrii de Aramă și Pădurea de Argint, din celebra poezie a poetului nostru național Mihai Eminescu - Călin (file din poveste) se află Ținutul Zimbrilor, singura zonă turistică din România inclusă în Top 100 destinaţii sustenabile din lume. Pagina 1 din 1

