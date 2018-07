Cântăreața Demi Lovato, spitalizată în urma unei SUPRADOZE!

Cântăreața de muzică pop Demi Lovato a fost dusă la spital de urgență după ce a fost găsită inconștientă în casa sa marți, relatează NBC. Aceasta a fost spitalizată în urma unei supradoze de droguri, iar acum se află într-o stare stabilă. Purtătoarea sa de cuvânt a declarat pentru NBC că artista este „conștientă și cu familia ei”, adăugând faptul că „unele afirmații din presă sunt incorecte iar familia sa dorește să i se respecte intimitatea”.





Compozitoarea și cântăreața Demi Lovato, în vârstă de 25 de ani a fost găsită de prietenii ei inconștientă în vila sa din Hollywood. UsWeekly a raportat faptul că înainte ca paramedicii să ajungă, amicii vedetei i-ar fi administrat Narcan, o soluție injectabilă care este folosită pentru a elimina toate substanțele drogului opioid. Demi Lovato a refuzat cooperarea cu medicii și a afirmat că nu a consumat niciun drog.

Starul pop s-a confruntat în trecut cu dependența de cocaină și Oxycontin. Lovato s-a retras dintr-un turneu cu Jonas Brothers pentru a intra într-o unitate de reabilitare în 2010. Anul trecut, într-un documentar despre viața ei, aceasta a recunoscut faptul că a fost dependentă de cocaină și că a fost diagnosticată cu bipolaritate.

Cu o lună în urmă, Demi Lovato a lansat o nouă melodie, „Sober” („Trează”). Melodia este compusă din versuri precum „Mamă, îmi pare rău că nu mai sunt trează, tată, iartă-mă pentru paharele vărsate pe podea”. Atunci, Demi Lovato și-a cerut scuze față de fanii pe care i-a pierdut din cauza dependeței, declarând că își dorește să fie un model de urmat, dar din păcate că în același timp este „doar om”.

Lovato și-a început cariera la o vârstă fragedă, la Disney Channel, alături de alte vedete ca Selena Gomez sau Miley Cyrus. Este unul dintre cei mai populari și bine vânduți artiști din lume, cucerind topurile în fiecare an cu melodii ca „Heart Attack”, „Cool for the Summer” „Give your heart a break”.

