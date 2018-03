Când ajungi în fața unui PROCUROR român nu mai ai niciun drept. Chiar dacă scrie și în CONSTITUȚIE

Un om de afaceri din Constanța, Răzvan Dimoftache (foto2) a publicat pe contul său de facebook, transcrierea unei discuții avute cu procurorul Adina Florea (foto 1), procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Dimoftache a fost reținut într-un dosar privind comercializarea a patru tone de carne alterată. Chiar și așa, drepturile acestuia sunt sacre și trebuie respectate de procurori. În momentul în care, Dimoftache a fost adus în camera de anchetă, procurorul Florea l-a informat scurt că va fi reținut și că va fi apărat de un avocat din oficiu, chemat dinainte, la sediul Parchetului. În momentul în care afaceristul a vrut să își cheme un avocat ales, i s-a permis acest lucru, dar nu i s-a permis să sune la telefon, deoarece acestea i-au fost reținute. Cu alte cuvinte, sună dacă poți și dacă ai de pe ce un avocat care să te apere.

Transcrierea convorbirii este edificatoare și se poate citi pe contul de facebook Răzvan Dimoftache.

Razvan Dimoftache : Ma asteptam sa primesc….bine…sa ma fi si retinut…macar sa stim o treaba… Procuror Adina Florea : Dorinta dvs va fi indeplinita. Nici nu pot sa nu tin cont de ea Razvan Dimoftache : ihi…ihi … dar nu m-ati intrebat daca doresc un avocat personal, mi-ati pus direct unul din oficiu. Procuror Adina Florea : eu am obligatia sa va asigur un avocat din oficiu, alegerea unui avocat ales va apartine, nu este a mea. Razvan Dimoftache : Da. Imi doresc un alt avocat. Procuror Adina Florea : Foarte bine neinteligibil Razvan Dimoftache : La acest moment nu mi se permite? Procuror Adina Florea : Poate sa vina oricine, oricand, la orice ora din zi si din noapte Razvan Dimoftache : Eu nu am posibilitatea, stiti foarte bine ca mi s-au luat toate telefoanele, daca poate sa gaseasca cineva numarul lui M D, sa-l cheme… Procuror Adina Florea : este treaba dumneavoastra, nu este treaba mea, vorbiti cu doamna avocat Av.oficiu: MD? Razvan Dimoftache : da. Este un avocat din baroul Constanta neinteligibil Razvan Dimoftache : sa se precizeze va rog ca n-am avut posibilitatea sa sun pentru ca nu am niciun telefon, avand in vedere ca toate sunt confiscate Procuror Adina Florea : da domnu’ … Razvan Dimoftache : si nu mi s-a oferit alta posibilitate sa iau legatura cu avocatul ales, de altfel, care a si participat la o parte din perchezitie Procuror Adina Florea : Asa facem! Faca-se voia dumneavoastra!