LUMEA GIMNASTICII SE CUTREMURĂ! O campioană olimpică a fost ABUZATĂ SEXUAL

Noi informații despre abuzuri sexuale au ieșit la iveală, după ce tripla campioană olimpică Gabby Douglas a decis să rupă tăcerea.





Gabby Douglas a declarat că a fost abuzată sexual de fostul medic al lotului feminin de gimnastică artistică al Statelor Unite, Larry Nassar.

Nassar a fost acuzat de mai multe sportive de hărțuire sexuală.

Gabby Douglas a fost criticată de opinia publică, după ce a declarat că și femeile care au fost abuzate poartă o parte din vină. Gimnasta și-a cerut scuze pe aceast cale pentru declarațiile sale și a precizat că și ea a fost hărțuită de Nassar, care în momentul de față se află la închisoare.

„Ar fi ca și cum am spune că din cauza felului în care eram îmbrăcate a fost vina noastră că am fost abuzate de Larry Nassar. Nu mi-am împărtășit public experiențele și alte întâmplări deoarece ani de zile am fost silite să păstrăm tăcerea, iar unele lucruri au fost extrem de dureroase”, a scris Douglas, într-o postare pe Instagram.

Larry Nassar își așteaptă sentința, după ce a pledat vinovat în urma acuzațiilor aduse împotriva sa de pornografie infantilă, potrivit Agerpres.ro.

