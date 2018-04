Tenismena care i-a provocat cea mai drastică înfrângere Simonei Halep din 2018 este ÎN DEPRESIE

Jucătoarea niponă Naomi Osaka trece la doar 20 de ani prin momente dificile. Campioana de la Indian Wells 2018 a recunoscut că a cedat din punct de vedere psihic.





Naomi Osaka, ocupanta locului 21 WTA, a părăsit, aseară, turneul de la Charleston, după ce a fost învinsă de Julia Goerges, în „optimi”, scor 6-7, 3-6. La finalul acestui joc, japoneza a avut un moment de sinceritate și a uimit prin afirmația sa: „Ce am simţit azi e foarte dificil. Nu am mai simţit aşa ceva în viaţa mea. Sunt în depresie. Nu ştiu cum să explic, dar e ceva ce vine în valuri. Aşa s-a întâmplat şi ieri. M-am trezit cu o depresie”. Imediat, un jurnalist a întrebat-o pe Osaka ce are de gând să facă în privința asta, iar jucătoarea a răspuns: „Nimic!”.

Naomi Osaka este cea care i-a administrat Simonei Halep (liderul WTA) cea mai dură înfrângere din acest sezon, 6-3, 6-0, în semifinalele de la Indian Wells, turneu pe care l-a și câștigat ulterior. Apoi, sportiva din Japonia a debutat cu o victorie la Miami, înregistrată în fața Serenei Williams, 6-3, 6-2, dar succesul ei s-a oprit în turul doi, când a fost învinsă de Elina Svitolina, cu 4-6, 2-6.

Așadar, depresia lui Osaka se poate să fi apărut și din cauza faptului că a fost pe val timp de o săptămână și jumătate, iar după victoriile de la Indian Wells și rezultatul cu Serena Williams, nipona a acumulat într-un timp atât de scurt suma de 1,34 de milioane de dolari.

