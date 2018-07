Campioana CFR Cluj A CUCERIT și Supercupa României. „U” Craiova, ÎNVINSĂ pe propriul teren

CFR Cluj a câștigat cu scorul de 1-0 confruntarea cu „U” Craiova, disputată, sâmbătă, pe arena „Ion Oblemenco”, și a pus mâna pe Supercupa României.





CFR Cluj, campioana Ligii I Betano, a întâlnit-o, sâmbătă, pe „U” Craiova, în Supercupa României. Meciul s-a disputat pe stadionul „Ion Oblemenco” și s-a încheiat cu victoria ardelenilor, scor 1-0. Singura reușită i-a aparținut lui Emmanuel Culio, care a transformat un penalty în minutul 78.

„Am făcut un joc important. Aveam nevoie cu toții. Asta ne dă curaj că suntem pe drumul cel bun. Era important pentru club, pentru suporteri, pentru băieți și nu în uiltimul rând pentru mine. Avem tăria necesară să realizăm lucruri frumoase. Mă bucur și felicit băieții. Au arătat nu doar valoare astăzi ci și mult caracter. Am avut susținerea totală a conducerii. Mă bucur că au înțeles mesajele mele. Adversarii trebuie să înțeleagă că nu e niciun tsunami aici. Clubul e solid și echilibrat din toate punctele de vedere, nu avem niciun fel de probleme”, a declarat Edi Iordănescu, tehnicianul CFR-ului, la Pro X.

„Am jucat o primă repriză foarte bună. A doua a fost bună. Am dat totul pe teren, dar rezultatul e cel de pe tabelă. Nu vreau să vorbesc despre jucătorii care nu mai sunt aici, să vorbim despre jucătorii care sunt acum. Lotul nu e complet, dar noi ne-am străduit să câștigăm. Am făcut un meci bun, toată echipa a jucat bine. Echipa nu e încă pregătită, dar sunt mulțumit de ce am văzut în această seară”, a spus Devis Mangia, antrenorul Craiovei, la Pro X.

