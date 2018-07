Camelia Bogdan CONDAMNĂ PUBLIC protocoalele SRI-CSM

Judecătoarea Camelia Bogdan, de la Curtea de Apel București a formulat joi, 26 iulie 2018, plângere prealabilă împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Inspecției Judiciare (IJ) și Serviciului Român de Informații (SRI), cărora le cere să declasifice și să comunice Protocolul încheiat între SRI și Inspecția Judiciară, în 2016 și să se constatate nulitatea Protocolului CSM-SRI, încheiat în anul 2012.





Astfel, unealta folosită în dosarele Binomului Coldea-Kovesi, care a condamnat la zeci de ani de închisoare oameni care nu erau pe placul Sistemului, a ajuns să conteste protocoalele secrete dintre SRI și diverse instituții din Justiție, scrie Lumea Justiției.

Potrivit Cameliei Bogdan, inspectorul șef al Inspecției Judiciare, judecătorul Lucian Netejoru, „acționand sub imperiul Protocolului încheiat cu SRI, controlează implementarea Protocoalelor încheiate între SRI și instanțe și parchete”.

Luju.ro menționează că judecătoarea reclamă, de fapt, că existența unor protocoale permite ingerința în viața privată a magistraților și dă posibilitatea Secțiilor disciplinare ale CSM să pronunțe „alte solutii decat cele fundamentate pe probele din dosar, abdicand de la dispozitiile Codului de procedura civila”.

Protocolul despre Camelia Bogdan vorbește aduce atingere și dreptului la un proces echitabil, privind egalitatea armelor, intrucat Sectia pentru judecători în materie disciplinara a CSM „apreciaza in mod discretionar ca judecarea unui magistrat trimis in fata sectiilor nu se desfasoara conform CPC” oferind in argumentarea solutiilor „considerente ce exced obiectul sesizarii, iar Inspectia Judiciara face abstractie de necesitatea respectarii Codului de procedura civila in cercetarile disciplinare ale magistratilor”.

