Camelia Bogdan şi noul demers ÎMPOTRIVA şefului Inspecţiei Judiciare: „ANI doar a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR şi DNA”

Camelia Bogdan, judecătoarea exclusă pentru a doua oară din magistratură care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, duce pe un alt plan războiul cu Lucian Netejoru, inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare.





Magistrata contestă în instanţă raportul Agenţiei Naţionale de integritate prin care s-a stabilit că Netejoru nu a încălcat legea, deşi nu şi-a declarat calitatea de mason.

„Voi ataca în contencios raportul de la ANI, deoarece nu există nicio hotărâre de excludere din Masonerie. Conform statutului MLNR, ART.8 ALIN 2, excluderea se atestă doar prin hotărâre irevocabilă pronunţată de o instanță masonică, care nu există la dosarul de urmărire penală. În plus, lui i se impută că nu ar fi plătit cotizațiile pe 3 luni, care nu e cauză de excludere. Conform .art 8 alin 1 lit c) din Statutul MLNR, doar neachitarea cotizațiilor pe 1 an ar atrage excluderea.

Justific calitatea de persoana interesata prin prisma calității de parte din dosarele nr.7374/2/2017 inregistrat pe rolul Curtii de Apel București si nr.191/p/2017 înregistrat pe rolul DNA ST CONSTANTA in care domnul inspector-sef se prevaleaza pentru a scapa de rigorile Legii penale exhibând RAPORTUL ANI NR 38336/G/II/19.10.2017, in care s-au strecurat serioase inadvertente, ce denaturează realitatea faptica in privinta calitatii de membru al MLNR al domnului inspector-sef.

Din cuprinsul raportului de evaluare emis de ANI, rezulta, pe de o parte, ca DNA a omis sa informeze organul de urmarire penala despre inceperea up impotriva domnului petent Netejoru in dosarul nr 191/p/2017, dar si a împrejurării ca MLNR a omis sa comunice inscrisurile de unde ar fi putut rezulta INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL MLNR a domnului inspector-sef, respectiv O HOTARARE IREVOCABILA, PRONUNTATA DE O INSTANTA MASONICA, conform dis part 8 alin 2 din Statutul MLNR.

Pe cale de consecinta, AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE nu a efectuat o activitate de evaluare propriu-zisa, ci doar a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR si DNA, fara a intelege distinctia dintre radierea(trecerea in adormire/suspendarea unui mason) si excluderea/incetarea calitatii de membru", precizează Camelia Bogdan în plângerea prealabilă depusă la ANI, conform Știripesurse.

