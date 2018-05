Cronică de instanță. Texanul din Călugăreni, terorizat de țigani și bătut de polițiști

Allen Mark Johnston susține că i-a chemat pe polițiștii din Călugăreni, județul Giurgiu, să îl scape de un clan de romi cu care intrase în confl ict, însă oamenii legii l-au „umfl at” tot pe el, l-au încătușat, apoi l-au umplut de sânge.





Un american din Texas - aflat în pragul pensionării de la o companie care produce piese pentru aeronave - s-a gândit să se retragă în România, în 2014, tocmai unde zice-se că Sinan Pașa și-ar fi pierdut ultimii dinți în lupta cu Mihai Viteazul, la Călugăreni.

Aici a luat-o de nevastă pe o româncă, o femeie simplă, de la țară, cu două decenii mai tânără decât el, dar trecută și ea de a doua tinerețe. Alături de ea, a cumpărat o bucată de pământ și a ridicat o casă, gândindu-se că va trăi - vorba basmului - fericit, până la adânci bătrâneți.

Încătușat și bătut

Nu i-a spus nimeni lui Allen Mark Johnston că în locul otomanilor învinși odinioară la Călugăreni au apărut alți „turci”, un clan de romi care face legea în zonă, cu care acesta a intrat în conflict.

Americanul a declarat pentru EVZ că polițiștii de la Secția de Poliție Călugăreni au venit, au vorbit timp de 25 de minute cu romii, două minute cu el, apoi tot lui i-au pus cătușele. „M-au încătușat cu mâinile la spate sub pretext că mă legitimează. Nu vorbesc românește, iar soția mea nu a apucat să traducă, au luat-o și pe ea. În mașină, un polițist m-a lovit puternic în abdomen, iar eu m-am prăbușit plin de sânge. Am făcut plângere penală, dar acolo, la Giurgiu, se acoperă unii pe alții, iar procurorul a decis neînceperea urmăririi penale. De ce procurorul nici măcar n-a luat probe de sânge de pe podeaua secției de poliție?! În urma loviturilor am suferit mai multe operații, nici acum nu m-am vindecat. Am să mă adresez Curții de la Haga, în România nu îmi sunt respectate drepturile!”, a declarat americanul, ridicându-și cămașa și dezvăluind o hernie incizională, apărută în urma intervenției chirurgicale, după ce a fost bătut de polițiști.

Problemele americanului nu s-au oprit aici. Judecătoria Giurgiu i-a respins în data de 24 martie 2017 plângerea împotriva rezoluției procurorului de neîncepere a urmăririi penale față de polițiștii din Călugăreni, soluție care nu are cale de atac în legislația românească.

A pierdut din start

Johnston spune că după tot ce a pățit nu mai are încredere în nimeni în afară de soția sa, pe care a numit-o consilierul lui juridic, astfel că refuză să își angajeze avocat. Mai mult, n-are încredere nici în Ambasada SUA, unde spune că funcționarii nu l-ar băga în seamă, căci și-a asumat riscurile mutării în România. „Am cheltuit până acum 300.000 de dolari cu aceste procese! La Giurgiu, judecătorii, procurorii și polițiștii sunt corupți și se acoperă unii pe alții!”, spune, indignat, americanul.

În fața Curții de Apel București, Johnston a primit un avocat din oficiu, care i-a explicat că, de capul lui, a apelat de două ori aceeași soluție. „Știți ce ați făcut până acum? E ca și când v-ați face singur operație pe cord deschis, fără medic”, i-a spus avocata.

