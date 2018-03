Florin Călinescu, ÎN LACRIMI! Emoția L-A COPLEȘIT. Nu s-a mai putut abține - VIDEO

Amelia Uzun și Anca Cernicova, mamă și fiică, au impresionat juriul, interpretând piesa „One upon a december".

Cei patru jurați le-au trimis pe cele două concurente direct în etapa următoare cu patru de DA, la ultima ediție a emisiunii concurs „Românii au Talent”.

Vizibil emoționat, Florin Călinescu a spus: „În general, sunt rezistent și pot să domin... Am văzut multe, am trăit multe și am pățit multe. E întotdeauna o teamă continuă de când fac această meserie, de momentele în care nu pot să... (...) Sunt lucruri care vin dintr-o raportare personală vizavi de ce se întâmplă pe scenă. Îmi umple mie sau îmi smulge o filă dintr-un caiet de amintiri și cu asta, basta".

La rândul său, Andi Moisescu a declarat plin de emoție: „Sunt realmente impresionat de capacitatea ei de control a vocii la vârsta asta".