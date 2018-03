CADASTRU GRATUIT. 13 primării din Dolj au dat 23.000 de cărți funciare

Aproape 51.000 de imobile au fost înregistrate, gratuit pentru cetățeni, de la începutul acestui an, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023. Zilele trecute, județul Dolj a urcat în topul “cadastrării”, după ce localnicii din 13 comune au primit 23.000 de cărți funciare.





După doi ani de măsurători finanțate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cetățenii din 13 comune situate în județul Dolj au primit, în aceste zile, actele pentru proprietăți, mai exact 23.000 de cărți funciare. Fără drumuri și mai ales fără nici un fel de costuri. De altfel, în acest an, județul Dolj a înregistrat cele mai multe imobile, iar de la începutul PNCCF, în județul Dolj au fost eliberate gratuit peste 58.000 de cărți funciare.

Încheierea lucrărilor de înregistrare sistematică prin PNCCF a fost anunțată la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj, zilele trecute, în prezența edililor, oficialităților locale, dar și a reprezentanților ANCPI - Radu Codruț Ștefănescu, președinte director general , Alexandru Feștilă, director general adjunct și Mircea Viorel Popa, director al Direcției de Publicitate Imobiliară din ANCPI.

În trei comune din județ, printre care și Goicea, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară au fost finalizate la nivelul întregului UAT.

„Dacă acum două luni nu îmi închipuiam că o să reușim într-un timp atât de scurt să avem peste 25.000 de cărți funciare deschise și, ca o raportare la nivel național, să reușim să fim din nou în top, iată în martie am onoarea să avem alături de noi oficialitățile județului, cea mai importantă personalitate din cadrul ANCPI, domnul director general și bineînțeles primarii cărora le mulțumesc pentru implicarea avută. În perioada 2016 – martie 2018 am reușit să includem în Sistemul de cadastru și carte funciară, în mod gratuit, pe fonduri proprii provenite de la ANCPI, peste 58.000 de imobile ale proprietarilor din Dolj. Am reușit să încheiem cadastrul general într-o a treia comună din județ, respectiv Goicea. Am încheiat cadastrul atât intravilan cât și extravilan. Totodată, avem onoarea să înmânăm 9.261 de cărți funciare unui număr de 13 primari. În viitorul foarte apropiat vom demara finanțarea a treia 2018-2019 în care avem eligibile pe județul Dolj 101 localități. Suma alocată în acest sens este de 155.000 de lei pentru fiecare UAT”, a declarat Mihai Cilibiu, directorul OCPI Dolj.

Pagina 1 din 2 12