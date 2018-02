Povestea unei cabine de dus din sticla. De ce trebuie sa renuntam la cada?

Nivelul de trai din Romania a crescut in ultimii ani si romanii reusesc sa tina pasul cu Occidentul, cel putin in privinta accesului la produse si servicii de calitate.





Companiile locale, cu traditie, tind spre perfectiune si satisfacerea completa a cerintelor specifice clientilor.

Pentru instalarea anumitor cabine de dus de calitate situatia este cu atat mai interesanta cu cat acestea devin pe zi ce trece singura solutie viabila pentru un viitor bazat pe utilizarea resurselor intr-un mod ecologic, ergonomic si responsabil.

Sticla securizata - Alegerea perfecta pentru compartimentarea unei sali de baie

Cu toate ca a fost folosita din cele mai vechi timpuri, sticla ramane unul dintre cele mai interesante materiale pe care omul le-a inventat vreodata.

Claritatea si posibilitatea ajustarii transparentei, alaturi de rezistenta oferita de o sticla securizata, de doar 8 mm, fac din produsele companiei SECURIT o alegere inteligenta, de viitor.

Ineditul aceste companii vine din faptul ca posibilitatile si designul sunt nelimitate. Cand vorbim de cabine de dus sa nu credeti ca ne referim doar la cele mai cunoscute, realizate din doua sau chiar trei laturi de panouri de sticla, ci si la cele circulare, mai bine spus cilindice, care confera un nou aspect oricarei incaperi de baie.

Chiar si asa, modelele din urma sunt destinate spatiilor voluminoase, in timp ce primele sunt perfecte pentru o ergonomizare a spatiului, in special cand acesta este redus.

Motivul pentru care o cabina de dus este mai practica decat o cada

In timp ce o cada ofera posibilitatea unei imbaieri in adevaratul sens al cuvantului, putine sunt momentele in care avem timpul necesar unui astfel de rasfat.

Mai mult de atat, consumul de apa este mai mare, iar reziduurile mai greu de curatat, in comparatie cu o cabina.

Un aspect important se refera la reducerea umiditatii si a aburului in bai. Orice cabine de dus oferite de SECURIT pot fi personalizate in cele mai mici detalii.

Pe langa nivelul de transparenta, compania pune la dispozitia clientului o gama variata de desene si forme geometrice care pot fi inserate in designul produselor.

De asemenea, originalitatea are un cuvant important de spus, astfel ca orice cabina poate fi modificata dupa anumite specificatii si cerinte in cel mai mic detaliu. Nu in ultimul rand, SECURIT pune la dispozitia clientilor sai transport pentru produsele achizitionate si montaj profesional.

Cea mai veche fabrica de sticla din Bucuresti, traditie si experienta extinse pana la superlativ

Infiintata in 1926, nationalizata in 1947 si apoi privatizata in 1996, compania SECURIT spune povestea celei mai vechi fabrici de sticla din Bucuresti.

Cu toate acestea, in prezent, dispune de utilaje moderne, alaturi de angajati experimentati care inteleg cu adevarat nevoiele oamenilor.

Alaturi de cabine de dus din sticla securizata, portofoliul brandului cuprinde arhitectura bazata pe sticla, vitraje, geamuri securizate si tamplarie termopan.

Pentru detalii, informatii sau sugestii ne puteti contacta la numarul de telefon

021 321 31 77

Sau pe adresa de e-mail:

office@securitinternational

O gama variata de produse, alaturi de informatii esentiale despre intrebuintarile fascinante ale sticlei sunt disponibile aici (P)

