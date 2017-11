Bugetul UE pe 2018, tranșat în Parlamentul European. VEZI sumele alocate statelor

Bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor este în dezbatere în plenul de miercuri al Parlamentului European de la Bruxelles, după ce instituția a ajuns la o înțelegere în negocierile cu Consiliul Europei. Acordul privind bugetul UE pentru 2018 prevede 110 milioane de euro în plus pentru cercetare, IMM-uri și burse Erasmus, suplimentarea cu 116 milioane de euro pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, suplimentarea cu 34 de milioane de euro a fondurilor pentru fermieri, dar și mai multe fonduri pentru vecinătatea estică a UE.





Proiectul de buget curpinde și un proiect-pilot pentru combaterea propagandei ruse și a dezinformărilor în șase state membre ale Uniunii Europene, printre care și România.

Suma alocată pentru angajamente este de 160.1 miliarde de euro iar plățile se ridică la 144.7 miliarde de euro. Europarlamentarul român, Siegfried Mureșan, a fost negociatorul-șef al bugetului UE pentru anul viitor.

„Prima veste bună pentru România este că avem un plus de 25% pentru plăți din fonduri structurale și de coeziune în bugetul UE pe anul următor, comparat cu anul acesta. Acest lucru e foarte important, fiindcă până acum România nu a absorbit fonduri europene decât într-o măsură foarte mică, din exercițiul 2014-2020. Am prevăzut plus 25% pentru fonduri structurale și europene, adică 47 miliarde euro, în plus față de cele 39,5 miliarde existente în bugetul UE pe 2017”, preciza Siegfried Mureșan, pentru EVZ, în urmă cu o lună.

Istoricul negocierilor

În februarie 2017, deputatul european Siegfried Mureșan, în calitatea sa de negociator-șef al Parlamentului European (PE) pentru Bugetul UE 2018, a prezentat, în Comisia pentru bugete a PE, raportul privind prioritățile politice bugetare ale Parlamentului.

În luna martie 2017, plenul Parlamentului European a adoptat rezoluția redactată de Siegfried Mureșan privind prioritățile politice bugetare ale Parlamentului pentru 2018. În cadrul rezoluției, a fost prevăzut ca prioritățile bugetare ale PE pentru 2018 să fie creșterea economică, locurile de muncă și siguranța cetățenilor. Pe lângă aceste trei priorități, documentul elaborat de eurodeputatul român mai prevedea, printre altele, alocări mai mari pentru statele din Vecinătatea estică și sudică, inclusiv Republica Moldova, dar și finanțarea în premieră a Programului de acordare a unui abonament gratuit de tren de o lună pentru fiecare tânăr din UE care împlinește 18 ani și care dorește să viziteze Europa (valabil pe liniile feroviare din 30 de țări europene, comunitare și extracomunitare).

Comisia Europeană a prezentat, în data de 30 mai 2017, Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2018 în care au fost incluse toate prioritățile bugetare setate de Parlamentul European privind creșterea economică, locurile de muncă și siguranța cetățeanului. Proiectul prezentat de Comisie prevede o creștere totală de circa 2,2 miliarde de euro a bugetului european, comparativ cu anul 2017, până la o valoare de 160,6 miliarde de euro, cel mai mare buget anual din istoria Uniunii Europene.

