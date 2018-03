SĂ TOT TRĂIEȘTI AICI! Bucureștiul, ÎN TOPUL celor mai IEFTINE orașe din lume. Accesibile buzunarului, dar OCOLITE? AVERTISMENTUL este unul DUR!

Vești surprinzătoare! Deși inflația în urcare și-a pus amprenta pe prețurile practicate de retaileri, Bucureștiul a rămas în Top 10 cele mai ieftine orașe din lume, potrivit unui clasament anual întocmit de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala României a obținut un scor de 48 de puncte și se află la egalitate cu New Dehli în funcție de costul vieții. Există însă și un pericol sesizat de cercetători...





Cel mai ieftin oraș din lume este Damasc (Siria), urmat de Caracas (Venezuela), Almatî (Kazahstan), Lagos (Nigeria) și Bangalore (India). EIU notează că multe orașe au coborât în clasament din cauza turbulențelor politice sau economice, iar cele mai ieftine orașe nu sunt neapărat și cele mai de dorit destinații. “Pe scurt, orașele mai ieftine tind să fie și cel mai puțin locuibile”, arată firma de cercetare, care prezintă ca exemplu Damasc și Caracas, potrivit informațiilor pub,icate de profit.ro.

Studiul EIU compară prețurile a peste 150 de produse și servicii - inclusiv pâine, vin, țigări și benzină fără plumb - din 133 de orașe. Un punctaj sub 100 denotă un cost mai scăzut al vieții comparativ cu cel al orașului de referință, New York. Locuitorii din Singapore, desemnat cel mai scump oraș din lume pentru al cincilea an consecutiv, plătesc 1,56 pe litrul de benzină, 9,66 dolari pentru un pachet de țigări, 23,68 dolari pentru o sticlă de vin și 3,71 dolari pe kilogramul de pâine. Al doilea cel mai scump oraș este Parisul, care a urcat cinci poziții în clasamentul anual, urmat de Zurich, Hong Kong și Oslo.

Care sunt cele mai scumpe orașe din lume

Printre orașele scumpe se mai numără: Paris, Zurich, Hong Kong, Oslo, Seul şi Geneva la egalitate, Copenhaga, Tel Aviv şi Sydney.

Studiul mai arată că orașele din Asia Pacific și Europa sunt pe primele poziții.În schimb, Tokyo și Osaka nu se numără printre primele zece cele mai scumpe oraşe din lume, în condiţiile în care, în 2013, capitala Japoniei era pe prima poziţie, iar acum a coborât până pe locul 11.

De asemenea, deprecierea dolarului face ca niciun oraş din SUA să nu se numere printre primele zece cele mai scumpe oraşe din lume, New York şi Los Angeles ocupând locurile 13 şi 14, în scădere faţă de poziţiile nouă şi 11 ocupate anul trecut, potrivit europafm.ro.

Printre cauzele importante ale acestor modificări se numără și fluctuațiile valutare.

La nivel general, studiul EIU arată că oraşele asiatice tind să fie mai scumpe când vine vorba de cheltuielile pentru produse alimentare, în timp ce Europa este în frunte pentru cheltuielile cu locuinţe, îngrijire personală şi divertisment.

