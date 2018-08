SCANDALUL MOMENTULUI în showbizul românesc. „NU am făcut ALTCEVA decât să îți DISTRUG IMAGINEA”

lie Năstase este implicat într-un nou scandal. Brigitte Sfătcu a sunat la 112, făcând mai multe acuzații la adresa fostului tenismen.





Aceasta ar fi reclamat faptul că Năstase ar fi intrat pe geam în casa ei din județul Ilfov și ar fi luat o cheie de la o casă de vacanță, dar și câteva genți cu haine. La momentul respectiv, acasă se afla doar o menajeră. Brigitte a lăsat un mesaj pentru fostul ei iubit în care își cere scuze pentru tot ce s-a întâmplat între ei, informează antena3.ro.

Redăm mesajul lui Brigitte:

„Dragul meu Ilie,

Vreau să îmi cer scuze pentru tot scandalul mediatic în care te-am târât în ultimul an. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să mă ridic niciodată la așteptările prietenilor tăi, și că oricât m-am chinuit în aștia opt ani să demonstrez că te merit, nu am făcut altceva decât să îți distrug imaginea....

În ultimul timp am realizat din ce în ce mai mult că sunt clase sociale în care aparținem sau pur și simplu NU....Tu ești o stea nepieritoare, timpul a făcut să-mi dau seama că nu sunt demnă de a stă lângă ține.... Sper din suflet că Dumnezeu să pună lângă tine o femeie cu adevărat demnă de acest loc. Voi fi mereu mândră că m ai primit în viață ta. Să știi că din dreapta ta, viață a părut un adevărat miraj. Tu ești și vei rămâne Regele”, a scris frumoasa brunetă pe Facebook.

Pagina 1 din 1