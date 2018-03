IPOSTAZĂ-BOMBĂ cu o VEDETĂ PRO TV! Aşteaptă un copil, DAR POZEAZĂ GOALĂ: „Cum mă vede el, Alex...” Foto+18

Brighi este o cunoscută artistă din industria muzicală românească. Vedeta este însărcinată și în curând va aduce pe lume primul moștenitor. În ciuda faptului că se află în ultimul trimetru, iar burtica de gravidă e destul de mare, artista și-a dorit să aibă parte de o ședință foto incendiară. Pe scurt, ea a renunțat la haine, iar burta de graviduță i se vede în toată splendoarea, scrie Cancan.

Brighi a devenit cunoscută după participarea la „Vocea României”, dar și datorită numeroaselor melodii pe care le-a lansat, atât alături de numeroși artiști, cât și pe cont propriu și care s-au menținut, pentru mult timp, în preferințele muzicale ale românilor și nu numai.

Odată cu postarea celei mai noi imagini pe Internet, Brighi a dezvăluit că micuțul va purta numele Iosif. Pe numele adevărat Brigitta Balogh, artista a pozat goală pentru soțul ei, care a fost fotograful pictorialului fierbinte. Cu toate acestea, nu a făcut abuz de indecență și și-a acoperit zonele intime cu grijă.

„Cum mă vede el, Alex. #waitingforbaby #babyboy #iosif”, a scris cântăreața pe pagina sa de Instagram.

În vârstă de 26 de ani, Brigitta Balogh este prima artista din Romania care a colaborat cu Snoop Dogg pentru melodia „Play me like a violin”, care a strans peste 7 milioane de vizualizari pe YouTube. Cântăreața a colaborat in trecut cu HaHaHa Production, casa de productie a lui Smiley, care a produs single-ul pentru rapperul american, iar pentru a gasi vocea perfecta, producatorii au ascultat zeci de demo-uri, mai scrie Cancan.

Sursă foto: Instagram/ Brighi (iambrighi)