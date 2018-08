BREȘĂ ISTORICĂ: Se DESCHIDE Biserica Catolică pentru HOMOSEXUALI?

Gestul Papei Francisc nu a mai fost făcut de nici un Suveran Pontif: a negat un principiu al Învățăturii Catolice. Precedentul deschide posibilitatea altor schimbări.





Grupările pro-homosexuale „catolice” văd în „schimbarea” învățăturii Bisericii, privind pedeapsa cu moartea, operată de Papa Francisc, oportunitatea unei schimbări și în ceea ce privește homosexualitatea.

Foarte influenta organizație americană de promovare a mișcării LGBT, New Ways Ministry, a numit schimbarea făcută de Biserica Catolică în catehimul său o dovadă că „învățătura Bisericii se poate schimba”.

„Este important pentru susținătorii catolici ai egalității LGBT să ia notă de această schimbare, deoarece de zeci de ani oponenții catolici ai egalității LGBT susțin că este imposibil ca Biserica să-și schimbe învățătura”, se arată într-un comunicat de pe site-ul New Ways Ministry. „Ei au afirmat deseori că condamnarea relațiilor între persoane de același sex sunt înscrise în Catehism și de aceea nu sunt deschiși la discuție sau schimnare. Cu toate acestea, învățătura privind pedeapsa cu moartea se găsea și ea în Catehism și, pentru a opera această schimbare în învățătură, Francisc a schimbat textul Catehismului.”

New Ways Ministry, care activează pentru „promovarea acceptării persoanelor LGBT”, afirmă că gestul Papei Francisc va determina un avânt al „egalității LGBT”.

„În primul rând, avem acum un exemplu clar, explicit și contemporan de învățătură a bisericii care s-a schimbat și un ghid despre cum acest lucru se poate realiza: cu schimbarea de către Papă a Catehismului”, se mai arată în comunicatul NWM.

„În al doilea rând, putem observa că procesul care a produs această schimbare a cuprind decenii de dezbateri teologice și de discuții, nu doar un capriciu papal. Aceasta înseamnă că dezbaterile și discuțiile teologice și chiar ecleziale de acum despre persoanele LGBT au un mare potențial să determine pe viitor schimbări în legătură cu aceste subiecte”, adaugă comunicatul.

Însă nu doar New Ways Ministry a observat oportunitatea pentru homosexuali deschisă de modificarea făcută de Papa Francisc în Catehismul catolic.

Într-o postare pe Twitter, o altă mișcare pro-gay, de asemenea americană, Fortunate Families, a scris:

„Biserica nu își poate schimba învățătura. Acest lucru l-au spus atâtea persoane în legătură cu alte subiecte, de exemplu cele privind persoanele LGBT. Însă doctrina se dezvoltă. Știrea de azi constituie un excelent exemplu.”

„Ideea a fost fluturată pentru prima dată de Papă toamna trecută (...) pentru a semnala o dezvoltare a doctrinei...”, adaugă mesajul Fortunate Families.

Termenul de „dezvoltare a doctrinei” a fost introdus de teologul englez în lucrarea sa din 1845 „An Essai on the Development of Christian Doctrine” pentru a descrie modul în care învățătura catolică a fost îmbogățită de-a lungul veacurilor.

Însă „Dezvoltarea doctrinei” nu a însemnat niciodată renegarea unei învățături mai vechi, se arată într-o analiză a Life Site News.

„Învățătura eternă a Bisericii, bazată pe Scripturi și acceptată unanim de Părinții Bisericii și de toți Papii, până la Francisc, este că autoritatea civilă legitimă poate impune pedeapsa cu moartea unui răufăcător. Deși Sfântul Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea s-au opus amândoi cu fermitate pedepsei capitale – iar catehismul lui Ioan Paul l-a limitat puternic – nici un papă nu a negat acest principiu.”

