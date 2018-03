Bregovic revine în România

La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta.





Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema "Three Letters From Sarajevo", ca cel mai recent album al artistului.

line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(119, 119, 119);" target="_blank">Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Balcani, este un chitarist si compozitor originar din Sarajevo, Bosnia. Acesta s-a nascut pe data de 22 martie 1950, intr-o familie cu origini mixte: tatal sau croat si mama de ginte sarba. Dupa ce parintii sai au divortat, viitorul artist a ramas cu mama in Sarajevo. Cea mai mare parte din copilarie si-a petrecut-o la Scoala de Muzica, studiind vioara. Paradoxal, institutia de invatamant a decis sa il exmatriculeze, pentru "lipsa de talent". La scurt timp dupa excluderea lui din scoala, mama sa i-a cumparat o chitara. La varsta de saisprezece ani a fost parasit de cea care i-a dat viata, fiind ingrijit de cateva rude dornice sa-l sprijine.

Goran a fost nevoit sa-si poarte singur de grija inca din adolescenta, cand a inceput sa cante muzica populara intr-un bar din orasul Konjic. In 1971, Goran si un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au inceput sa cante intr-o trupa numita "Jutro" (n.r. "Buna dimineata"). In aceasta formula, muzicianul a avut o multime de spectacole si a inceput sa guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa si-a schimbat numele in "Bijelo Dugme" ("Butonul Alb").

In 1975, cand se pregatea de cariera de profesor al ideologiei oficiale la aceea vreme, marxism-leninism, formatia Bielo Dugme a castigat popularitate in Iugoslavia. A renuntat la vocatia de dascal si a devenit idolul tinerilor si cel mai improtant star rock al tarii sale. S-a retras din Bielo Dugme in anii '90, avand la activ 13 albume vandute in sase milioane de exemplare. Dupa zece ani de muzica rock, Bregovic a renuntat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a facut cunoscut in intreaga lume: o combinatie de ritmuri traditionale balcanice, cu sonoritati rock.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 20:00-22:00), Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.

Biletele costa:

- Earlybird - pana pe 15 ianuarie - Cat A 240 lei, Cat B 160 lei, Cat C 115 lei, Cat D 85 lei - Presale 1 - pana pe 15 martie - Cat A 250 lei, Cat B 170 lei, Cat C 125 lei, Cat D 90 lei - Presale 2 - pana pe 2 aprilie - Cat A 260 lei, Cat B 180 lei, Cat C 135 lei, Cat D 95 lei - La intrare - Cat A 270 lei, Cat B 190 lei, Cat C 145 lei, Cat D 100 lei

