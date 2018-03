Bregovic anunţă un show de zile mari

La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema "Three Letters From Sarajevo", ca cel mai recent album al artistului. Invitati speciali vor fi Bosquito!





Cu putin timp inainte de acest concert, o categorie de bilete este SOLD OUT! In acest moment sunt disponibile doar biletele la Categoria A, la pretul de 260 lei, Categoria B la pretul de 180 lei, Categoria C la pretul de 135 lei si aceastea in numar foarte limitat.

Biletele se gasesc in format electronic pe style="color: rgb(43, 170, 223);" target="_blank">www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00) Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Accesul este permis persoanelor sub 14 ani doar insotite de un adult.

