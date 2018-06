„Bravo, ai stil! All Stars”. Silvia despre Marisa şi Iuliana: „Un om care se vinde pe 100 de euro nu are...”

Silvia este implicată într-un război total cu fostele concurente de la „Bravo, ai stil! All Stars” , Marisa si Iuliana. Proaspăta câştigătoare a fost invitată la emisiunea WOWBiz pentru a vorbi despre show-ul care tocmai s-a încheiat cu bine pentru ea.





Doua au fost bune, restul au fost varză, a declarat Silvia

"Denisa si Beatrice! Restul au venit pentru a se face cunoscute". "Imi este rusine ca au fost in stanga si dreapta mea, as fi vrut sa fie Denisa si Beatrice, a spus ea, făcând referire la finalistele Marisa şi Iuliana. "Cred ca cei care au trait la fel cu mine si au simtit la fel cu mine nu mai au nevoie de cuvinte. Este magulitor ca, asa cum am venit eu de la tara, de la Targu-Jiu, te iubesc 10.000 de Targu-Jiuri la un loc", notează wowbiz Sigură pe ea: "0.0001% am avut senzatia ca e posibil sa pierd. Întrebată în ce va investi banii, Silvia a răspuns: "Eu nu ii donez pentru ca nu am sufiecienti sa ii donez. Vreau sa fac ceva cu moda, o sa lansez o chestie interesanta. Primii bani i-am cheltuit cu fetita mea" (Silvia fiind câştigătoarea primului sezon).

"Au pretentii de dive. Nu aveau ce sa caute pe scena - Bravo, ai stil - pentru ca nu intrunesc conditiile necesare", mai spunea Silvia în emisiune.

"Ceea ce au prezentat ele a placut mai mult, dar asta nu inseamna moda. Moda inseamna mult mai mult. Dar pe platoul "Bravo, ai stil!", tinutele lor nu aveau sare si piper si nu aveau ce cauta acolo. Acest caracter mizer ma face sa nu vad nimic frumos la ele. Au vorbit despre mine foarte urat. Nu pot sa reproduc cuvintele pe care le-au spus. M-au jignit foarte tare. Cel mai tare m-a jignit Marisa. Acuze foarte urate la adresa mea, un copil de 19 ani caruia nu i-am facut nimic. Ea a facut acuze la adresa mea, eu nu mi-as permite sa fac asa ceva. (...) Mi-ar fi placut ca cei de varsta lor sa nu le ia drept exemplu. (...) Nu au valori morale. Un om care se vinde pe 100 de euro nu are valori morale. Sunt oameni care pentru 100 de euro isi intorc principiile peste cap", a spus ea despre Marisa si Iuliana.

"A castigat sezonul pe merit. Dar nu a avut cu cine sa concureze. E ca si cum ar fi parcarea goala (...). A fost un sezon cu bune si cu rele. Ele m-au marcat cu rautatea lor. Eu le-am marcat cu rautatea mea. Vorbele sunt inutile", a conchis Silvia.

