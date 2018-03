Bratu a vorbit despre UMILINȚA din „Groapă”: „Nu ne-a ieşit nimic! Acesta este Dinamo în momentul de faţă”

Dinamo a suferit o înfrângere rușinoasă, aseară, pe teren propriu, după ce a cedat în fața lui Juventus București, scor 1-2, în play-out-ul Ligii I.





La finalul meciului, Florin Bratu, tehnicianul „câinilor”, a vobit despre rezultatul înregistrat în fața lui Juventus, echipă care este cu un picior în Liga a II-a. „Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele. Din păcate, am pierdut, nu există o explicaţie. Am întâlnit o echipă care avea nevoie de puncte, ştiam lucrul acesta. Nu ne-a ieşit nimic şi iată că am pierdut acest meci. Cel mai important lucru e că nu ne-a ieşit absolut nimic în această seară. Am fost moi, nu am avut agresivitate. În prima repriză nu am reuşit să ducem mingea în faţa porţii, iar lucrul acesta ne-a costat. Am fost taxaţi de o echipă care a ştiut ce a vrut şi a obţinut victoria. Spre final, am riscat mai mult, pentru că voiam să câştigăm acest meci, dar acesta este Dinamo în momentul de faţă. Vom vedea ce jucători îşi doresc să rămână la Dinamo, care înţeleg la ce club se află. În următoarele etape, vom evalua situaţia.

Am jucat cu patru jucători sub 21 de ani, încercăm să dăm credit şi tinerilor, însă trebuie să fie mai responsabili, pentru că suntem la un club mare, unde trebuie să ai atitudine. Noi, cel puţin în prima repriză, nu am avut. Pentru mine, personal, obiectivul este play-off-ul şi în sezonul viitor. Eu joc doar la victorie. E posibil să vedeţi surprize, pentru că avem un lot destul de numeros”, a declarat antrenorul lui Dinamo, potrivit Telekom Sport.

