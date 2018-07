Fostul aliat ARUNCĂ BOMBA. Tăriceanu, la un pas de IEȘIREA DE LA GUVERNARE

Fostul vicepremier Daniel Constantin a declarat, pentru Agerpres, că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, nu este „un mare iubitor de Liviu Dragnea" și așteaptă „momentul prielnic” pentru a-și scoate partidul de la guvernare.





Întrebat dacă ALDE ar putea ieși de la guvernare, Constantin a spus:

„Cu siguranţă. Cu siguranţă domnul Tăriceanu pregăteşte momentul. Nu ştiu, va căuta, nu cred că ştie nici domnia sa în momentul de faţă care va fi motivul pe care îl va invoca. Dar cu siguranţă, ştiu acest lucru din interior, din discuţiile pe care le-am avut, era o chestiune care a şi ieşit în spaţiul public, aşteaptă momentul potrivit să părăsească coaliţia. Nu este un mare iubitor de Liviu Dragnea şi nu face altceva decât să aştepte momentul prielnic să se lanseze pentru prezidenţiale".

Constantin a adăugat că există în PSD există o preocupare pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis dar că Tăriceanu nu va fi de acord cu un astfel de demers.

„Vă spun ceva: Există această, nu ştiu dacă să-i spun obsesie, această temă a suspendării preşedintelui, din păcate, în conducerea PSD. Vă spun lucrul aceasta pentru că a mai existat în trecut. A mai fost o tentativă la sfârşitul anului 2016 sau începutul anului 2017. Nu s-a făcut atunci suspendarea, nu se va face nici acum dintr-un motiv foarte simplu. Indiferent de adversitatea pe care am afişat-o faţă de domnul Tăriceanu, nu a fost de acord nici atunci, nici acum nu va fi de acord. Nici eu nu am fost de acord atunci. Am avut o discuţie şi împreună cu Tăriceanu am spus foarte clar că nu ne băgăm pe această zonă a suspendării preşedintelui pentru că obiectivele noastre sunt altele, să guvernăm, să aducem progres. Ca atare nu cred că va... şi poate acesta va fi unul dintre motivele pentru care cei doi se vor despărţi la un moment dat. Nu vreau să spun mai mult, dar a existat această temă şi atunci foarte serios pusă, noi ne-am opus", a relatat Daniel Constantin.

După ce a fost copreședinte ALDE și vicepremier, Constantin a fost exclus din partid și a înființat cu fostul premier Victor Ponta un nou partid, ProRomânia.

