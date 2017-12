BOMBA MONDENĂ a sfârșitului de an! Cătălin Botezatul va deveni TATĂ: „Ea e mama copilului meu!”

Designerul vestimentar Cătălin Botezatu a împlinit de curând 51 de ani, iar de curând creatorul a dezvăluit că își dorește foarte mult să devină tată.





Deși nu a vrut inițial petrecere, Botezatu și-a dus până la urmă cei mai apropiați prieteni într-un club de lux din București. În toiul petrecerii, creatorul de modă a făcut un anunț care șocat pe toată lumea.

„Ea e mamă copilului meu. A zis că darul nu mi-l mai da că e mamă copilului meu. Am făcut şi Revelionul împreună am început anul cu ea, îl termin cu ea, îi fac un copil. E prea frumoasă să nu-i fac un copil!”, a spus Cătălin Botezatu despre o tânără brunetă, invitată la petrecere. Tânăra misteriosă a confirmat mărturisirile designerului. „Cadoul meu pentru el este un copilaş. Am început treaba, da!”, a ea.

De ziua lui, celebrul designer a vorbit despre cea mai mare dezamăgire. „Cadou... am primit o petrecere în club, iar la micul dejun, conducerea hotelului a pus poza mea pe perete alături de mai mule celebrităţi care au vizitat hotelul. Îmi doresc să fiu liniştit, să fiu sănătos. Dacă anul începe cu dreptul şi din punct de vedere emoţional, acolo Sus cineva mă iubeşte. Am aşteptat un telefon şi o urare de la cineva, dar nu a venit. Am primit peste 10.000 de mesaje, de pe toate continentele şi aceste lucruri mă fac fericit, chiar dacă nu am primit acel telefon pe care îl aşteptam”, a spus Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni TV, conform Cancan.

