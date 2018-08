Bogatele odrazle ale președinților României. Ce a „ascuns” până acum Emil Constantinescu

Nu se poate spune că fostul președinte al României, Emil Constantinescu a fost o prezență foarte activă în timpul mandatului său. Puține lucruri s-au spus atât despre domnia-sa cât și despre familia sa.





Din documente reiese ce bogata este fiica fostului presedinte Emil Constantinescu, care a ocupat cea mai inalta functie in stat intre 1996 si 2000. Norina, care este maritata cu medicul Cristi Boru, este fondatoarea unei companii ce se ocupa de consultanta pentru strainii care vor sa-si deschida o afacere in Romania, dar in prezent este consilier economic al ambasadei tarii noastre la Roma.Din declaratia de avere a Norinei Boru, aceasta detine bijuterii si tablouri, mai multe terenuri și case.

Ultima declaratie de avere a Norinei Boru arata ca aceasta detine, impreuna cu sotul ei, trei terenuri in judetul Sibiu si unul in Ilfov, doua apartamente si o casa de locuit in Bucuresti, dar si doua masini. Norina si sotul ei, au strans impreuna in conturi aproximativ 90.000 de euro, dar si bijuterii si tablouri in valoare de 13.000 de euro.

Norina a incasat intr-un an, de la Ministerul Economiei, a carui angajata este, 14.200 de lei si 13.595 de euro. Sotul ei medic a incasat 43.647 de lei, iar din chirii au castigat 20.323 de lei. Cristi Boru a vadut un apartament in Sibiu, in 2016, pe care a obtinut 46.000 de euro.

Norina este în prezent consilier economic la Roma.

