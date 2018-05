BLESTEMUL VRĂJITOARELOR l-a ajuns pe Ceaușescu? POVESTEA unui accident MISTERIOS din Cluj și SECRETOMANIA PCR

O călătorie a fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu la Cluj se putea termina cu moartea acestuia. Chiar dacă liderul a scăpat cu viață, accidentul a fost mistificat, puține detalii ieșind la iveală despre acel eveniment. Un tinichigiu care lucra în zonă la vremea respectivă spune adevărul din spatele incidentului, iar conexiunile oculte cu vrăjitoarele din Cluj răsar imediat.





Tinichigiul Iulian Lupea lucra, în 1976-1977, la garajul unității județene a Partidului Comunist Român. Cariera sa l-a făcut să fie un martor-cheie la un accident în care a fost implicat vehiculul ARO în care se afla Nicolae Ceaușescu, în timpul unei deplasări pe Calea Turzii. Bărbatul spune povestea din spatele incidentului și relatează cuma fost nevoit să repare mașina în timp record, conform unui interviu publicat de Gazeta de Cluj.

„La garajul aflat pe actuala Dorobanţilor, fostă Budai Nagy-Antal eram angajaţi patru tinichigii şi şase mecanici şi ne ocupam de o mulţime de maşini aflate în parcul auto al „judeţenei” de partid. Într-o zi de iarnă, cu polei, a anului 1976 sau 1977 – nu mai ştiu exact – pe la ora zece dimineaţa aflăm că ARO-ul în care se afla chiar Ceauşescu (Dumnezeu să-l odihnească!) sosit într-o vizită oficială la Cluj, derapase pe Calea Turzii şi a intrat într-un stâlp sau clădire. N-o să uit niciodată, i s-au făcut ţăndări un far, o aripă şi capota iar ordinul primit a fost să o reparăm ca să arate ca nouă, până a doua zi când preşedintele va părăsi Clujul. A fost o muncă grea, fără pauze – păziţi toată noaptea de doi securişti – dar am reuşit să i-o reparăm la timp. Nu vă mai spun că răsplata pentru reuşită a constat în două zile libere. Şi lui Florin Piersic i-am făcut de-a lungul anilor maşina, dar şi multor altor celebrităţi”, spune bărbatul, care a relatat evenimentele la Institutul de Medicină Legală, unde a ajuns după ce a fost asaltat de un tânăr într-un bar.

O poveste mai veche, în legătură cu blestemele vrăjitoarelor din cartierul romilor din Piața Cipariu din Cluj, i-a adus aminte jurnalistului care a realizat interviul de poveștile oculte care le avea în prim-plan pe acestea. Nu ar fi fost exclus ca Nicolae Ceaușescu, în timpul căruia a început demolarea cartierului, să fi fost și el o victimă a acestor vrăji.

„Am ştiinţă că pe Calea Turzii vrăjitoarele au făcut un blestem pentru cei care le vor tulbura integritatea şi vor periclita cartierul lor. Am discutat, anii trecuţi, cu ultimul primar comunist al Clujului, Gheorghe Rusu, azi decedat, care-mi spunea că în acele vremuri îi era teribil de frică să demoleze cartierul – tocmai datorită acestor blesteme, de care auzise şi el, de la Ceauşescu, iar acesta, la rândul său le ştia de la coana Leana, care frecventa cercurile de vrăjitoare de la Bucureşti şi acestea era la curent cu întreprinderile “colegelor” de la Cluj. Dar până la urmă Ceauşescu a hotărât demolarea cartierului murind apoi violent, aşa cum ameninţaseră vrăjitoarele de pe Calea Turzii. Cât priveşte accidentul său de circulaţie – în contextul unui uriaş număr de accidente în zonă, de domeniul zecilor, care s-au întins până prin anul 2000! – acesta a fost declanşat tot de aceste vrăjitoare. De fapt, cum procedează acestea: iau tot răul, îl vâră în apă, sub formă de argint viu şi apoi îl aruncă la diverse intersecţii de pe Calea Turzii, producând accidentele care au înspăimântat timp de decenii Clujul. Acum acestea s-au rărit şi pentru că, în timp, efectul vrăjilor s-a atenuat. Însă, în Evul Mediu şi mai târziu zona dinafara vechii cetăţi a Clujului, tot de pe Turzii, era destinată execuţiilor, printre care cea mai celebră a fost a lui Baba Novac. Aşa că locul a rămas impregnat cu acea amprentă negativă şi chiar şi azi pot fi văzute – nu întâmplător – prostituatele Clujului atrăgându-şi clienţii în locul respectiv. Deci, accidentul lui Ceauşescu – tocmai al maşinii sale, aflată într-o coloană de vreo douăzeci – nu a fost deloc întâmplător şi consider că acolo avusese loc o „marcare”, de către vrăjitoare, a locului”, a povestit inginerul Ciprian Oltean, specialist în aceste fenomene, pentru sursa citată.

