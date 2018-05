Ședință de GRADUL ZERO în biroul lui Dragnea. Discuția poate avea un efect MAJOR asupra României

După mai multe episoade tensionante între reprezentanții BNR și liderii PSD, aceștia au decis să se întâlnească pentru a discuta problemele de ordin financiar din România.





Guvernatorul BNR Mugur Isărescu și prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, au ajuns în biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaților.

La întâlnire participă și premierul Viorica Dăncilă, dar și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Întâlnirea vine în contextul în care Dragnea a acuzat în mai multe rânduri BNR-ul de creșterea galopantă a inflației. Conflictul dintre cele două părți l-au implicat și pe președintele Klaus Iohannis, care a fost refuzat dur de Viorica Dăncilă în momentul în care s-a oferit să fie intermediar în problemele care îi afectează pe toți românii.

Premierul Viorica Dăncilă și guvernatorul BNR Mugur Isărescu încearcă, joi, să găsească cea mai bună variantă de colaborare după ce social-democrații au acuzat deschis banca centrală că le sabotează guvernarea. Ministrul Finanțelor a prefațat o calmare a tensiunilor din ultimele luni de zile, spunând că și Guvernul și BNR vin cu „soluții" la întâlnire și vor o „abordare coerentă".

În urma deciziilor BNR, președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu, explicații în legătură cu acest subiect, corespondența fiind purtată prin scrisori. Dragnea a spus, în momentul conflictului, că va publica răspunsul primit. „Dacă a spus dânsul că le dezvăluie...E o chestiune de politeţe”, și-a exprimat Isărescu dezacordul.

„Anul trecut am avut o creștere record pentru UE și nu numai, pentru toată lumea, pentru că am reușit să trecem înaintea Chinei ca și creștere economică, de 7%. Dar am mai reușit și un lucru foarte important - să ajungem cu sub 3% deficit, 2.98%. Haideți să întrebăm și BNR-ul ce se întâmplă cu inflația, că poate totuși ar putea să dea niște explicații (…) Am sugerat președintelui (Klaus Iohannis, n.red.) că poate nu ar fi rău să invite și conducerea BNR la discuții, așa cum au invitat reprezentanții Guvernului, ca să aflăm și noi de ce cresc prețurile, de ce a ajuns inflația în primele luni ale anului la această cotă”, a fost de părere și Lia Olguța Vasilescu.

