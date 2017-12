Cum se plimbă în chip birocratic la Cotroceni o simplă cerere timp de unsprezece ani și de la un mandat la altul

Școala de fete No. 1 din urbea Z… are nevoie de lemne pentru a face față iernii.

Fiind vorba de o problemă pe cît de urgentă, pe atît de simplu de rezolvat, plîngerea trimisă primarului de directoarea Școlii pe 15 noiembrie se putea soluționa a doua zi.

Directoarea cerea o cantitate de lemne, nu una de uraniu.

Cu toate acestea, sub semnul plimbatului hîrtiilor pe orizontală și pe verticală, școala primește lemnele necesare trecerii prin iarnă abia în anul următor, mai precis pe 15 martie, cînd a venit deja primăvara.

Capodoperă a sarcasmului ivit din scrierea neutră, aparent redusă la reproducerea unor documente birocratice, schița e o succesiune de adrese trimise de jos în sus și de sus în jos, schimbate între școală, primărie, inspectorat școlar, minister, totul culminînd cu o intervenție pe această temă în Camera Deputaților.

Caragiale – spun manualele – s-a inspirat din realitățile vremii sale, de la finele secolului al XIX-lea.

Nimic mai fals.

Caragiale s-a inspirat din realitățile vremii noastre, de la debutul secolului al XXI-lea.

M-am convins de asta luînd cunoștință de o pricină pe care a avut-o și o are în continuare Grupul Luneta, de la care m-am pomenit zilele trecute cu acest Memoriu:

Acum, dumneavoastră sînteţi singurul ziarist care aţi publicat un articol în care explicaţi cum la mitingul din 21 decembrie 1989, Ceauşescu se opreşte şi are o privire temătoare. Acela este momentul cînd un tînăr flutură steagul tricolor şi strigă: Timişoara! Timişoara! la Timişoara au murit copii şi noi provocăm vuietul.

Sîntem grupul de tipografi din fosta Casă a Scînteii care începînd cu ziua de 10 aprilie 1987 şi pînă pe 22 decembrie 1989 am îngenunchiat întreaga Securitate Română şi tot Ministerul de Interne.

Pentru cei care nu știu ce este Grupul Luneta, despre care am scris, reproduc mai jos Memoriul depus de liderul Grupului, Valentin Hurduc, pe 6 septembrie 1995 la Președinția României, Departamentul Relații cu publicul înregistrat cu numărul 13291:

„MEMORIU

Mă numesc Hurduc Valentin, de profesie tipograf la fosta «CASA SCÎNTEI». De cînd mă ştiu nu am făcut decît ce am crezut eu că este bine, pentru mine şi pentru ceilalţi, chiar dacă pentru asta am mai avut şi necazuri.

Atitudinea mea tot mai făţişă faţă de autorităţile comuniste, faţă de regimul ceauşist a început cu timpul să ia forme tot mai organizate culminînd cu tipărirea unei publicaţii clandestine «LUNETA» începînd cu 29.04.1988 şi pînă la revoluţia din decembrie 1989, apărînd apoi legal împreună cu revista FLACĂRA.

Profitînd la început de ajutorul tacit al cîtorva prieteni şi colegi de muncă, am fost nevoit, datorită complexităţii acţiunilor pe care mi le propusesem, să organizez un grup de acţiune, format din oameni, oameni de absolută încredere după cum s-a dovedit pînă la urmă, grupul nostru nu a fost descoperit pînă la revoluţie de organele de miliţie şi securitate, iar «deconspirarea» am făcut-o noi, printr-un reportaj la televiziune realizat de d-na Anca Arion şi difuzat pe postul naţional în seara primului revelion «liber» 1989- 1990.

Au urmat alte şi alte reportaje la TV şi articole în presa scrisă, unde s-au relatat o mare parte din acţiunile noastre. I. Aramă a scris chiar o carte despre acestea.

Nu amintim decît pe cele mai importante: – Incendierea Arcului de triumf «de aur» al lui Ceauşescu (de fapt din carton şi mucava), plasat la intrarea în Pavionul Expoziţiei, la 10 aprilie 1987 ora 5.40 dimineaţa. – Statuia lui Lenin, simbolul comunismului adus de la ruşi, statuie de care ne «izbeam» în fiecare dimineaţă în drum spre serviciu, a fost incendiată la 4 decembrie.

