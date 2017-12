Guvernul Tudose se pregătește sa TRIMITĂ la ÎNCHISOARE TOȚI oamenii de afaceri

Guvernul Tudose se pregătește să trimită la închisore toți oamenii de afaceri! Avocatul specializat în probleme de fiscalitate Gabriel Biriș atrage atenția asupra unui nou proiect OUG care se referă la modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.





Avocatul susține că pedeapsa cu închisoare de la 1 la 6 ani pentru neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata - în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevazut de lege, a impozitelor și contribuțiilor este o ideea extrem de proastă.

„Pe site-ul MF a fost pus un nou proiect de OUG, de data aceasta pentru modificarea L241/2005 privind evaziunea.

Asa cum ne-au anuntat premierul, ministrul finantelor, dar si alti comunicatori ai PSD/ALDE unul din scopurile mutarii contributiilor la angajat era acela de a "disciplina" agentii economici prin reincriminarea ca infractiune a retinerii si nevirarii contributiilor angajatului, deci acest proiect de OUG era oarecum de asteptat...

Numai ca el nu se refera doar la CAS si CASS, ci la un numar de 32 (!!!) de impozite si contributii cu retinere la sursa.

Zangane catusele pentru antreprenori!

"Constituie infractiune si se pedespeste cu inchisoare de la 1 la 6 ani neretinerea sau neincasarea, retinerea si neplata ori, dupa caz, incasarea si neplata - in tot sau in parte, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si contributiilor prevazute in anexa".

Vedeti lista din anexa si o sa intelegeti cam pentru cat de multe erori se poate ajunge la inchisoare in Romania...

Personal, consider aceasta abordare foarte, foarte gresita...

ps. Acest proiect nu este nou. Tin minte ca a ajuns pe masa mea cand eram secretar de stat. Mai tin minte ca am cerut o analiza cu privire la modul cum dezincriminarea "retinerii" si neplatii impozitelor si contributiilor a afectat conformarea. In lipsa unei evidente clare ca neconformarea a crescut, reincriminarea nu se justifica. In orice caz, incriminarea penala atata de larga este nejustificata si periculoasa. ps2. Am fost daca printre primii - daca nu cumva primul care am vorbit de evaziune ca amenintare la siguranta nationala intr-o vreme cand nu prea se vorbea de subiect... Ce s-a intamplat insa ulterior ma face sa regret acest lucru. Prea multe victime colaterale si prea putine rezultate”, a scris Biriș pe Facebook.

