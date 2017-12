Cum a apărut Binomul SRI-DNA. De ce erau nervoși Maior și Coldea pe Morar și o preferau pe Kovesi. RETROSPECTIVA 2017

Binomul SRI-DNA este o expresie pe care o putem regăsi în conversațiile noastre zilnice și despre care avem impresia că este consacrată de Ion Cristoiu. Cea mai veche referire pe care am găsit- o întrunul din editorialele sale este din februarie 2015. Numai că o realitatea este cu totul alta!





Ion Cristoiu nu a inventat expresia „Binomul SRI-DNA”, ci doar a consacrat-o în conștiința opiniei publice!

BINOMUL SRI-DNA a existat de mai mult timp, de fapt, nici nu bănuiam exact de când, numai că el a fost mult mai cuprinzător, fiind prezentat în documente oficiale. Despre ce documente este vorba? Despre Rapoartele de Activitate ale SRI din 2004 încoace, pe care am avut încăpățânarea să le citesc preț de jumătate de zi. Ca să fiu sincer, căutam altceva, dar am rămas mut de uimire când am găsit scris negru pe alb ceea ce susțineam de luni de zile și ne spunea că nu este adevărat! Ca să nu vă mai fierb, iată un citat semnificativ din Raportul de activitate al SRI pe anul 2013:

„Principalele activități de cooperare s-au realizat pe relația cu Ministerul public, MAI, SIE, MApN, SPP și Ministerul Justiției. Binomul instituțional Ministerul Public-SRI a funcționat și în 2013 la parametri optimi, fapt reflectat în dinamica rezultatelor atât din perspectiva cunoașterii, prevenirii și combaterii amenințărilor la adresa siguranței naționale, și din punctul de vedere al instrucției penale”.

Stop! Cum adică BINOMUL INSTITUȚIONAL? Deci în 2013 exista o cooperare la nivel instituțional între SRI și Parchetul General, DIICOT și DNA, instituțiile ce sunt reunite sub titulatura Ministerului Public, care se reflecta (și) în PLANUL INSTRUCȚIEI PENALE? Adică în rechizitorii, probe, dosare penale, cazuri în instanță. Păi nu începem să vedem mai clar declarația generalului SRI Dumitru Dumbravă care ne povestea cum urmărește SRI un dosar din faza de instrumentare până la condamnare? Aveau toate mijloacele, nu-i așa? Mai mult, BINOMUL a funcționat în parametrii optimi în 2013 ca și în 2012.

Păi, parcă nici nu exista așa ceva… Ion Cristoiu trebuie să fie foarte dezamăgit. Va dispărea din cărțile de istorie categoria creatori, pentru că termenul de BINOM SRI - DNA trebuie pus sub semnătura autorului anonim al Raportului de Activitate al SRI pe 2013.

Numai să nu credeți că lucrurile se opresc aici, cercetarea atentă a tuturor rapoartelor SRI scoate la lumină amănunte nebănuite!

În Raportul SRI din 2008 scrie negru pe alb:

„Contribuţia adusă de Serviciu la îndeplinirea responsabilităţilor organismelor de cercetare şi urmărire penală s-a materializat în: - punerea la dispoziţia organelor Ministerului Public a unor date şi informaţii neprelucrate care au stat la baza sesizărilor/ informărilor SRI; - transmiterea – la solicitare – către organele de urmărire penală a unor date şi informaţii cu privire la persoane implicate în activităţi infracţionale; - soluţionarea, la cererea organelor judiciare, a solicitărilor de declasificare a unor documente / informaţii; - participarea, în cadrul echipelor operative mixte constituite cu parchetele, la analize comune cu procurorii; - punerea la dispoziţie a rezultatelor constatărilor ştiinţifice şi expertizelor; ​- soluţionarea cererilor de transmitere către organele judiciare a unor date, informaţii şi documente referitoare la foste şi actuale cadre ale Serviciului Român de Informaţii, implicate în dosare penale.”

Altă bombă! Deci într-un document oficial al SRI se spune că ofițeri de informații participau în ECHIPE OPERATIVE MIXTE LA ANALIZE COMUNE CU PROCURORII!