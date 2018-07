BIHOR. Fraţii Puşcău au drogat un sat de ţigani

Doi fraţi din Tinca, Valentin şi Florin Puşcău, au vândut substannţe psihotrope romilor din comună. Pe 1 aprilie, procurorii DIICOT au autorizat un investigator sub acoperire





După o lună, investigatorul făcea prima tranzacţie cu aceştia, dar misiunea a continuat, ofiţerul şi colaboratorii săi lucrând sub identităţi ascunse aproape 6 luni, timp în care au descoperit că fraţii Puşcău aveau inclusiv protecţia poliţiştilor din zonă, care îi scăpaseră şi dintr-un dosar de braconaj. În rechizitoriul întocmit anul acesta pe 7 iunie şi intrat în posesia colegilor de la ziarul Bihoreanul, sub forma unui extras, procurorii DIICOT Oradea descriu felul în care fraţii Valentin şi Florin Puşcău, din satul Râpa, comuna Tinca, au intrat, pe rând, în afacerile cu etnobotanice. Primul a fost Florin care, arată martorii, ar fi făcut primele livrări de substanţe interzise în 2015. Valentin, conform propriilor depoziţii, doar îl ajuta, “în sensul că livra psihoactive consumatorilor atunci când fratele nu era acasă”. Unul dintre clienţi, salontanul Nagy Mark, venea la ei aproape zilnic ca să cumpere etnobotanice, iar de la un moment dat le-a devenit dealer, preluând “marfă” pentru a o revinde în cercul său de prieteni.

Afaceri locale

Etnobotanicele proveneau de la orădeanul Ioan Frese, condamnat la amendă penală tot pentru trafic de stupefiante într-un alt dosar al DIICOT, şi care se ocupă de trafic mai mult ca să-şi poată plăti propriul consum, spun anchetatorii. "Inculpatul este un vechi consumator de psihoactive şi, cu toate că a făcut mai multe încercări de a se opri, nu a reuşit, fiind consumator în continuare", se precizează în rechizitoriul în care Frese a fost inculpat alături de fraţii Puşcău şi de Nagy, pentru deţinere şi comerţ cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Porivit actului de acuzare, investigatorii sub acoperire au încheiat 12 tranzacţii cu fraţii Puşcău şi cu Nagy Mark. Unele s-au desfăşurat în Salonta, în localuri publice sau în parcări, altele în Râpa, unde luau marfa chiar din faţa casei în care stau cei doi fraţi. Afacerea a fost stopată pe 7 septembrie, după mai bine de 5 luni de supraveghere, printr-o operaţiune complexă a anchetatorilor. Sub supravegherea procurorului Nicolae Creivean, poliţiştii Antidrog au organizat în paralel o acţiune de prindere în flagrant a lui Ioan Frese, furnizorul fraţilor Puşcău, şi percheziţii în Râpa, acasă la traficanţi, şi în Salonta, la dealerul acestora, Nagy, toţi cei patru fiind reţinuţi pentru 24 de ore, iar ulterior puşi sub control judiciar.

La promoţie

Conform declaraţiilor consemnate de anchetatori, consumatorii de etnobotanice au dezvăluit că au cheltuit sume imense pe marfa cumpărată de la fraţii Puşcău. Cei doi traficanţi îşi ademeneau clienţii împărţind doze “promoţional”, pentru ca începătorii să prindă gustul şi apoi să cumpere pe bani. “În rândul romilor din Tinca se ştia că inculpaţii se ocupă de comercializarea de psihoactive”, a mărturisit un tânăr din colonie, care le era client ocazional, cumpărând plicurile “prin intermediul unui prieten”. Alţi doi romi au cumpărat de la fraţii Puşcău produse de peste 7.000 lei, iar un altul a aproximat că a cheltuit pe etnobotanice peste 13.500 lei, susţinând că a ajuns dependent şi că nu de puţine ori a vândut lucruri din casă pentru a le achita doza de care avea nevoie.

Schimbare de furnizor

Pagina 1 din 2 12