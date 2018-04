AMENINȚĂRI și NECAZURI pentru Bianca Drăgușanu. Vedeta a făcut o mărturisire șocantă. „Am fost șantajată și cu 5000 de dolari!”

Dupa câteva zile de chin și supărări, iată că Bianca Dragusanu poate răsufla, în sfârșit, liniștită. Mai exact, vedeta poate lua legătura cu fanii săi, după ce, în urmă cu câteva zile, un bărbat i-a furat contul de Instagram.





Barbatul a amenintat-o pe vedeta si i-a trimis tot felul de mesaje care au adus-o pe aceasta in culmea furiei.

"Sunt foarte suparata. Un hacker mi-a spart contul de Istagram si nu stiu ce sa mai fac. Aveam peste 600k de urmaritori! Mai mult, m-a ameninatat si a inceput sa imi ceara bani. De la sume mici pana la unele foarte mari. Am fost santajata si cu 5000 de dolari! Daca Nu ii dau, mi-a spus ca o sa puna poze cu mine nepotrivite si o sa mi le stearga pe cele pe care le aveam deja. Intr-o seara, am vorbit doua ore cu el la telefon, pentru ca imi gasise si numarul de mobil pe contul de Instagram”, a spus Bianca, potrivit wowbiz.ro.

Bianca Dragusanu si-a recuperat fanii! Pe ce cont de Instagram poate fi gasita acum

Din fericire, dupa cateva zile de neliniste, Bianca Dragusanu si-a recuperat fanii! “Am avut noroc cu echipa de la KanalD din Turcia si din Romania, care m-a ajutat sa il gasesc pe tipul care mi-a furat contul! Le multumesc din suflet tuturor, fiindca acum, am adresa mea si pot intra in legatura vurtuala cu oamenii care ma simpatizeaza. De acum inainte, pe @biancadragusanu18, voi posta in continuare imagini din viata mea de zi cu zi, atat ca om de televiziune, cat si ca mama, alaturi de Sofia, prietenii si familie”, a declarat prezentatoarea emisiunii “Te vreau langa mine”!

