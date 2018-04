Bendeac, așa cum NU l-a mai văzut NIMENI NICIODATĂ. Maticiuc e ȘOCAT: „A întrecut orice limită” - FOTO

Fanii actorului Mihai Bendeac au avut ocazia să îl vadă într-o ipostază mai puțin obișnuită. Vedeta Antena 1 a fost pentru o zi înger pentru niște copii care au o boală mult prea grea.





Cel care a povestit întreaga întâmplare este chiar prietenului său Codin Maticiuc. „N-am ținut niciodată post. Nici eu nici Bendeac. Doi păcătoși. Amândoi suntem botezați ortodox, eu credincios nepracticant, el inventator săptămânal de diferite religii. L-am rugat sa meargă cu mine la Fundeni la copiii bolnavi de boala aia al cărui nume nici să-l mai scriu nu vreau. Astăzi am fost împreuna acolo.

Programasem de ceva vreme cu el știind ca are programul încărcat. Dumnezeu a făcut ca tatăl unui copil internat să-mi scrie aseară ca visul copilului lui este să-l întâlnească pe Bendeac. ASEARĂ, va jur. I-am răspuns pe loc ca îl aduc astăzi, de omul cine știe ce putere crede ca am asupra lui Mihai.

Astăzi doi păcătoși și îngerii de la Ofera in dar: UN Zambet au alergat între etajele 6 și 7 ale secției de hematologie împărățind cadouri, fructe, oncoxin dar și zâmbete, energie buna și speranța.

Bendeac este unul din puținii oameni care merita sa fie starul care este și mai mult. Am mai observat asta la el. Astăzi a întrecut orice limita. Jumătate de ora stătea in fiecare salon, se juca cu cei mai mici și se chinuia sa adauge in lista de prieteni din online pe cei mari. Trebuia să-l scot cu forța ca sa apucam sa ajungem la toți. Nu se dădea dus și când terminam un culoar, la întoarcere băga capul la fiecare sa-și ia la revedere.

Alex, pustiul care visa sa-l întâlnească pe Bendeac era in culmea fericirii. L-am reîntâlnit si pe Victor, pustiul care m-a ajutat de Craciun sa facem bradul. Din păcate era încă acolo. Nicola avea 13 ani, timida, extrem de slaba și făra par ca majoritatea de acolo cărora Bendeac le arata ca și el e la fel. A vorbit puțin cu Mihai și când am plecat din salonul ei a regretat ca n-a făcut o poza. A făcut ce nu mai făcuse de multă vreme, după spusele doamnei doctor. S-a ridicat și sprijinindu-se de bunica ei a luat-o după noi pe hol. M-am dus la ea și i-am oferit brațul și impreuna am venit la Mihai.

De la doi păcătoși, acum in Săptămâna Mare transmitem sănătate lui Victor, Costi, Alex 1 și 2, Maria, Nicola, Silviu, Smaranda, Denis, Robert și celorlalți zeci de copii bolnăviori al căror nume nu l-am reținut, de la Fundeni și de pretutindeni care n-aveau cum sa păcătuiască vreodată pana acum", a povestit Codin Maticiuc.

