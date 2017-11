Bendeac, DESFIINȚAT de Arșinel. Moartea Stelei Popescu a CREAT un SCANDAL imens

Moartea Stelei Popescu este urmată de un scandal de proporții între doi dintre cei mai apreciați actori ai generațiilor din care fac parte.





Alexandru Arșinel, directorul Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" a răspuns unui atac verbal al lui Bendea și l-a făcut praf pe tânărul actor.

"Nu vreau să intru în polemică cu acest jeg. Nu mă interesează. Un om de o speţă jegoasă! Sunt persoane care îşi doresc să iasă în faţa neapărat. Şi atunci ies cu creaţii deosebite, cu apariţii excepţionale, cu momente frumoase sau cu asemenea jeguri. Vor să iasă neapărat în faţă atacând artişti iubiţi de oameni, galonaţi, decoraţi, apreciaţi de milioane de oameni de-a lungul atâtor ani. Nu mă doare. Mă surprinde. Şi cred că astfel de oameni nu sunt sănătoşi la cap şi nici nu arată a fi oameni sănătoşi. Nu voi intra în conflict cu asemenea persoane. Îi consider, repet, nişte jeguri. Consider că numai jegurile se preocupă cu treaba asta, cu conflictul dintre artişti. Mă refer la acei artişti care lansează asemenea lucruri. Nu există conflicte între generaţii. Nici eu când am intrat în teatru n-am declanşat un conflict. Nici alţii pe care eu i-am băgat în teatru n-au declanţat un conflict", a declarat Alexandru Arşinel.

Mihai Bendeac a declarat după moartea Stelei Popescu că o va aprecia mereu pentru ceea ce a însemnat pentru lumea artistică, chiar dacă "o jumătate din carieră a ales să o petreacă alături de un submediocru fiert pe bani".

