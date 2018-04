Peripețiile Anamariei Beligan - scriitoarea care a zburat din Australia la București doar pentru a i se da cu votul în nas

Alegerile pentru stabilirea liderilor care vor conduce secțiile Uniunii Scriitorilor din România (USR) sunt în toi și, dincolo de războiul de uzură dintre Nicolae Manolescu și Dan Lungu - principalii candidați la titlul suprem - ies la iveală și povești spumoase. Una dintre ele este cea a fi icei mai mari a regretatului actor Radu Beligan.





Anamaria Beligan, scriitoare și membră a Uniunii Scriitorilor din România, trăiește în Australia, dar acest amănunt biografic n-a împiedicat-o, la începutul acestei săptămâni, să încerce să-și exercite dreptul la vot.

Hotărâtă, fata regretatului Radu Beligan s-a urcat în avionul cu destinația România. Imediat după aterizarea la București au început peripețiile. „Jurnalul acestei șederi în patria-tata deja se anunță foc de palpitant. Una din valize mi-a sosit cu lacătul spart și cu toate adaptoarele lipsă. Nu am rămas ca să fac plângere, fiindcă mă grăbeam grozav să ajung la Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor. (Încercasem, în prealabil, varianta votului online sau prin delegat - vise de adolescent!)”.

Restanțele nu se plătesc pe loc

Continuarea este savuroasă: „Am ajuns la USR la 13:30, când votul era în floare. Când să votez, ce să vezi, nu se poate: cotizația nu era plătită la zi. Am explicat că locuiesc în Australia, că tatăl meu, domiciliat în București, se ocupa de acest lucru, dar că - scuze - a murit între timp. M-am oferit să plătesc pe loc restanța. Not possible! (n.r. - nu este posibil). Așadar nu am putut vota. Poate peste 5 ani prind un avion mai rapid. Concluzia: îmi voi plăti restanța mintenaș, fiindcă nu vreau să pierd șansa viitoare”.

Au flituit-o și pe Herta Müller

Cazul Anamariei Beligan nu este singular. Herta Müller (foto), scriitoare germană de origine română, laureată a Premiului Nobel în 2009, a fost suspendată din drepturi tot pentru neachitarea la timp a cotizației. Așadar, nici ea nu-și poate exercita dreptul la vot în aceste zile, când se decide destinul pe cinci ani al Uniunii Scriitorilor.

