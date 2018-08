Becali, încă o lovitură pe piața transferurilor. Revenire spectaculoasă la FCSB

Patronul FCSB a ajuns la o înțelegere cu fundașul lateral Iasmin Latovlevici, după ce jucătiorul s-a despărțit recent de Galatasaray Istanbul.





În vârstă de 32 de ani „Lato” va reveni, așadar, la gruparea „roș-albastră”, unde a mai activat în perioada 2010-2015. După despărțirea de Galatasaray, Latovlevici s-a antrenat cu FCSB și a decis să rămână în Liga 1 Betano.

„Dacă ne vom califica şi cred că ne calificăm, avem nevoie de dublură pe posturi. Joi, duminică, joi, duminică, n-ai cum să joci altfel. Trebuie să joci cu o echipă joi şi cu alta duminică. Cum am jucat aseară. O să vedeţi joi altă echipă. Îl luăm pe Latovlevici, îi facem un contract pe un an. Ne folosim şi noi de el, se foloseşte şi el de noi. Cum am făcut cu Tănase (n.r. - Cristi Tănase). Nu ne-am folosit de el, dar am încercat. Sunt oameni cu care am câştigat, şi Tănase, şi Rusescu şi Latovlevici. Junior Morais nu poate duce joi, duminică, joi, duminică, joi. Momcilovic va lipsi o lună”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro X.

Între 2010 și 2015, Iasmin Latovlevici a câștigat, cu FCSB, trei titluri în Liga 1, reușind să strângă 176 de meciuri (12 goluri şi 11 assist-uri) la această echipă.

